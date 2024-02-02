丫頭揪藝人辦尾牙！入場費3000元 楊雅筑「一整疊千元大鈔」入袋
詹子晴（丫頭）從節目《我愛黑澀會》發跡，近年將事業重心放在經營副業，才35歲就是上百家店面的老闆娘，年收入上千萬元，堪稱「演藝圈小富婆」。丫頭連續5年舉辦「藝尾牙」活動，日前邀集30名藝人參加，每人收3000元入場費，楊雅筑在粉專秀出手拿一整疊千元鈔票的照片，嗨喊：「好幾年沒贏到大紅包了～開心到破表！」
記者楊穎軒／綜合報導
丫頭發文透露：「我每年依然是痛苦的前置，去安排整場藝尾牙的事情，然後說明年不辦了不辦了累得要死，結果隔年大家詢問幾號要辦藝尾牙，我又埋頭開始安排規劃。」她提供1萬元紅包，加上廠商贊助的獎金、禮物，讓藝人分組進行自創的遊戲，獲勝隊伍就可以拿走所有人交的入場費。
與會的藝人有林進、小A辣、陳天仁、小優、楊雅筑、玉兔、海產、陳奕、琳妲、夏乙薇、王樂妍、愛雅、綠茶、森田、徐瑋吟、夏語心、溫妮、張文綺、Lala蘇心甯等人，比賽最後由林進的隊伍奪冠，成員楊雅筑昨（1）日發文寫下：「好幾年沒贏到大紅包了～開心到破表，謝謝愛人跟隊友們的瘋狂（夠瘋才能贏），也謝謝丫頭的用心，希望每年都能拿獎金。」
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道