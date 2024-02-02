金額曝光！登山客塞爆富士山 擬今年夏天收「通行費」杜絕亂象
日本知名景點富士山近年來一直受到過多遊客湧入的問題困擾，也使得當局絞盡腦汁想辦法改善。日媒報導指出，山梨縣計劃在今年夏季開始向登山遊客徵收通行費，預計每人收取2000日圓（約台幣426元），同時也將會加設登山人數上限。
國際中心徐筱晴／綜合報導
綜合《讀賣新聞》、《共同社》等媒體報導，山梨縣政府相關人士透露，山梨縣計畫從今年7月開山之後，將在山梨縣一側的登山道「吉田路線」，向每位登山客收取2000日圓通行費。這筆費用相當於道路使用費，山梨縣當局將在乘坐巴士和計程車可以抵達的5合目登山口加設閘門來徵收通行費。
報導指出，與目前要求登山客自由繳納的1000日圓（約台幣213元）「保全協力金」有所不同。山梨縣政府將於2月向縣議會提交相關條例草案，這筆費用預計將用於建設避免擁擠、設門防止徹夜攀登、建造火山噴發時避難設施等安全對策
另外報導還提到，山梨縣去年12月表示，為了防止徹夜登山，將規定除了已預訂山小屋的登山遊客外，7月1日至9月10日的開山這段期間，下午4時至凌晨2時禁止通行，並將規定每天登山人數上限為4000人。
據日本環境省數據，去年夏天富士山開山期通過8合目的登山者為22萬1322人，與新冠疫情蔓延前的2019年的水平大致相同。但去年頻傳登山亂象，包括有登山遊客直接裹著睡袋在登山道上睡覺