任賢齊疫情苦撐公司3年！堅持守護員工「都跟了我很久」年終照發
任賢齊今（2）日出席電影《臨時劫案》記者會，提到疫情期間工作全面停擺，但他捨不得資遣跟了多年的老員工，擔心對方家庭經濟出狀況：「我把員工照顧好，他們就能沒有後顧之憂的為我工作，但真的到了第三年，真的有忐忑不安。」
記者黃雅琪／台北報導
任賢齊在片中飾演一位養老院經營者，因為資金拮据決定鋌而走險搶劫，他透露：「疫情期間全部都停擺，但員工都跟了我很久了！我還是照發薪水、年終，但疫情第三年我開始慌了，再這樣下去可能要賣車賣房了。」但因為擔心開除員工對方家庭會有狀況，最後決定把員工照顧好：「他們就能沒有後顧之憂的為我工作，但真的到了第三年真的有忐忑不安。」
任賢齊認為資遣雖然可以度過當下，但疫情過後要把離開的人再找回來很難：「經驗豐富的工程人員很吃緊，所以我評估後就決定撐下去了！」他表示自己疫情期間隔離13次，當時為了賺錢飛來飛去到處隔離：「那時候有一次在上海封城，我被困了兩個月，我只能再飛香港、再飛成都，再飛去工作的地方。」任賢齊笑說：「我覺得我以後可以演《監獄風雲》，我每天跟牆壁講話，隔離送的餐盒都是一模一樣，所以我現在很珍惜拍攝。」《臨時劫案》2月8日上映。
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