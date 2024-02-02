鈕承澤侵犯女員工「假釋遭駁回」！任賢齊曝他現況：會去探監
由香港導演爾冬陞監製、麥啟光執導電影《臨時劫案》，集合三大巨星郭富城、任賢齊及林家棟共同演出。鈕承澤因涉侵犯《跑馬》劇組女員工，遭判刑4年、2021年入獄，近日申請假釋失敗。任賢齊今（2）日出席記者會，提到2018年與「豆導」鈕承澤合作電影《跑馬》續拍進度，他說昨日才在北京與電影公司開會，會找時間去獄中看鈕承澤。
記者黃雅琪／台北報導
對於接拍《跑馬》，任賢齊強調會尊重導演鈕承澤：「可能劇情要修改，我們會把時間計劃出來！」他說好險變胖的情節已經拍完了，自己真的沒辦法再胖回去：「可以的話非常想接手拍完，因為其實剩下的部分不多了，但很多都改變了，小孩子也長大了，但還好劇情部分是我也跑路了，所以我覺得是可以調整一下劇情。」
任賢齊在新片《臨時劫案》中演出老人院社工慕容輝，他與林家棟拍攝一場關在後車廂的戲、要為彼此鬆綁，任賢齊坦言，這場戲拍了一整個晚：「後車廂很擠，我和林家棟塞在裡面，骨頭都快散了！而且其實雖然是黑色喜劇，但還是要講求真實性，我嘴巴的大力膠帶，撕到嘴巴都破了。」至於真的有被摸到甚麼嗎？任賢齊笑說：「我有跟他說，家棟不要亂掏呀！」
※【NOWnews 今日新聞
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