農曆春節出遊必備！只有旅平險還不夠　混搭這3種保險更有保障

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旅遊出門在外，難免遇上各種突發情況，像是國人最愛的日本，1月底因「最強寒流」來襲而出現下大雪情況，打亂交通致使航班延誤或取消，甚至有民眾只能在機場過夜的情況。金管會表示，可在投保旅平險時，同時投保「旅遊不便保險」，以保障因旅程取消、班機延誤、旅程更改、行李延誤、行李損失及旅遊文件損失等相關風險。
不過，金管會指出，旅遊不便險只有產險公司有販售，其他如傷害醫療費用附約條款、海外突發疾病醫療健康保險附約，產、壽險公司皆有銷售。並建議民眾先了解保險商品的保障內容、給付條件及除外責任，以維護自身權益，避免理賠爭議。
若使用自身信用卡購買機票或支付旅行社出國旅費時，部分信用卡雖有附贈旅平險，但金管會提醒，應注意保障範圍及對象。因該類旅平險承保對象為持卡人、配偶及25歲未婚子女，如果有25歲以上子女同遊，建議其自行刷卡才能享有保障。另信用卡附贈的旅平險，多半只保障被保險人搭乘飛機及往返機場期間，民眾可以依據自身需求，額外自費投保旅平險，讓全程旅遊皆有保障。
最後，金管會提醒，投保旅平險時，記得將往返機場的交通期間納入保險期間，從踏出門到返家期間皆有保險保障。如若在國外旅遊期間，遇上機場因氣候因素關閉或護照遺失等因素，未能在原訂期間返國，則記得通知保險公司延長保險期間，確保旅遊期間完整保障。另若遇到航班延誤或護照遺失等情況，記得將相關證明文件妥善保存，以利申請理賠更順利。