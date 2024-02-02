NBA／湖人補強目標不只Murray！傳鎖定籃網Dinwiddie等多名球員
本季NBA交易大限將在2月8日截止，其中近期打出2連勝的洛杉磯湖人，也還在探討是否進行交易，根據美媒《The Athletic》記者Shams Charania表示，「湖人除了鎖定Dejounte Murray與Bruce Brown產生興趣，對於布魯克林籃網隊的Dorian Finney-Smith、Spencer Dinwiddie、Royce O'Neale都有網羅興趣。」
記者張志宇／綜合報導
記者Shams Charania指出，「湖人依舊視Dejounte Murray為首要補強目標，但籃網的3D鋒線Dorian Finney-Smith、Royce O'Neale與高控衛Spencer Dinwiddie也是湖人的交易補強目標之一。」
至於是否能換回剛被交易至暴龍的防守悍將Bruce Brown，湖人隨隊記者Dan Woike日前透露，「湖人雖有意暴龍Bruce Brown，但Brown十分搶手，湖人未必能滿足暴龍的報價」，其中《The Ringer》記者Kevin O'Connor更表示，「暴龍對Bruce Brown的要價至少要一枚首輪籤。」
值得一提，Royce O'Neal和Dorian Finney-Smith可說是湖人陣中最缺少的防守行3D球員，他們兩人在本季的三分命中率分別為36％與39.1％，其中Dorian Finney-Smith更是聯盟罕見的高側翼。