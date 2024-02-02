迎接龍年 文資局今辦「Have a 龍 Time」揮毫寫春聯
文化部文化資產局今日(2)日於文化資產園區舉辦「Have a 龍 Time─揮毫慶團圓」活動，邀請書法名家、民眾與幼兒園小朋友一起揮毫寫春聯，為農曆春節系列活動揭開序幕。文資局長陳濟民表示，迎新春，今、明贈送100份名家春聯外，年節期間天天都有不同主題活動，歡迎大家來走春、看表演。
記者金武鳯/台中報導
陳濟民表示，現在過年氣氛已不如往年濃厚，文資局秉持文化傳承與年節應景，每年會和周邊社區一起辦慶祝活動，敦親睦鄰，讓年節更有節慶歡樂味。今年，文資局在年節期間，天天舉辦不同主題活動，包括市集大街、街頭藝人、歌仔戲和北管傳統曲等，讓大家開開心心過好年。
文資局今早舉辦的「Have a 龍 Time─揮毫慶團圓」活動，邀請臺中市文化局專門委員朱瓊芬、南投縣文化局林榮森局長、書法家黃昭祥、涂錦進，以及長春里里長林姍汝等人，以及長春里里民、幼兒園小朋友，一起參與新春「Have a 龍 Time─揮毫慶團圓」寫春聯活動，共同為2024新春文化盛會拉開序幕。
此外，文化資產園區特別為了年節設置藝術燈籠牆，展出152顆由里民及幼兒園小朋友親手寫上吉祥話的紅燈籠。大紅燈籠在夜晚中，宛如星光點點，為園區增添年節氛圍，也為新春注入活力和新氣象，期盼一切好運「龍」來。
另於本(2024)年2月周末假期以及年節連假，本園區亦策劃年節市集及文資表演藝術等活動，歡迎攜家帶眷共同參與！更多活動資訊，請持續關注「文化部文化資產局官網」(https://www.boch.gov.tw)或「文化部文化資產局官方
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