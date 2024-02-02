寶可夢「新年皮卡丘」2/8開賣 鐵粉揪非全新款：新加坡早就賣了
農曆新年即將到來！台北寶可夢中心今（2）預告農曆新年限定的「新年皮卡丘」娃娃，雄性、雌性皮卡丘穿上大紅色喜慶漢服，年味滿滿，預計下周2月8日開賣，開賣頭2天將發「入店整理券」，進行人流管制。不過，眼尖鐵粉發現，該款與先前新加坡寶可夢中心賣的新年皮卡丘一模一樣，笑說：「單身4年的新年皮總算能有老婆了！」
記者徐銘穗/綜合報導
新年皮卡丘有雄性、雌性兩版本，公的大紅馬褂上印有精靈球的雲紋，帽子頂部放了一顆精靈球，布料選用了能還原馬褂材質的亮面絨布，母的則是同款布料旗袍，耳朵處別有精緻花飾，精緻又貴氣，單隻售630元。
農曆年間限定皮卡丘將發售訊息引發討論，不少寶迷都相當期待。不過，卻被發現與新加坡寶可夢中心先前販售的新年皮卡丘同款。曾有賣家在蝦皮出售全新、附吊牌的新加坡版新年皮卡丘，強調「母的新年皮卡丘超珍稀」，絕版珍品一對售3100元。
有寶迷就在台北寶可夢中心貼文留言處，上傳公的新年皮卡丘獨照，寫道：「單身4年的新年皮總算能有老婆了。」網友驚訝：「還以為是2024新造型，沒想到竟然跟以前新加坡賣的一樣。」除新年皮卡丘外，台灣寶可夢中心 Pokémon Center TAIPEI「寶可夢中心台北」新品「快龍版悠遊卡」則已在2月1日開賣。