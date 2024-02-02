動植物王國超有趣　打造澳洲袋鼠及水豚森林互動體驗

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林國榮說，幾年前有機會前往日本知名的神戶動物王國，而神戶王國園區的規劃，正是我們對於動植物展區該有的美好想像。所以參考神戶動物王國的精神，整個展區都採開放式設計，讓參訪者體驗大部分動物4D擬真的生存環境，並讓參訪者透過近距離觀察與接觸，邀請大家用仿自然生態的方式探訪動物的平常居所。
蘭陽動植物王國目前開闢的動物體驗園區，「水豚森林浴」是遊客必訪的區域，在這個區域遊客不止能換上道地的日式浴衣與水豚一起進行溫泉魚按摩泡腳，小朋友更能划船與水豚共遊在園區水道上。
而全台首座澳洲袋鼠農場的規劃，更是讓人充滿驚奇，蘭陽動植物王國獨家引進澳洲的東部灰袋鼠與紅袋鼠，遊客走入美麗的袋鼠灌木叢區，不用遠飛澳洲就能近距離接觸這群來自南半球的嬌客。
除了袋鼠與水豚，園區內最受歡迎的動物則是駱馬與羊駝（草泥馬），牠們性格溫和友善，非常喜歡與人互動。而在動物體驗之外，園區內也規劃了迷你船紅菱池探險，傳統農家的稻草迷宮，豐富的生態課程解說以及華麗的鹿角蕨DIY教室。
園區將於2/8-2/18（2/9除夕休園一日）春節年假期間展開試營運，試營運期間，原價280元的入場門票優惠票價為180元（宜蘭在地民眾優惠票價為100元），含園區內設施的消費兌換。
蘭陽動植物王國位於宜蘭縣壯圍鄉，目前園區規劃試營運期間為戶外展區以及生態教育溫室，後期將陸續推出雨林生態、浣熊森林、狐獴王朝、濕地派對、鳥類飛行等各式動植物生態展示以及更豐富的生態解說規劃。