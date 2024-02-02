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動植物王國超有趣　打造澳洲袋鼠及水豚森林互動體驗

▲水豚森林浴首度迎客，為參訪者帶來難忘的動物探訪體驗。（圖／記者黃文德翻攝）
▲水豚森林浴首度迎客，為參訪者帶來難忘的動物探訪體驗。（圖／記者黃文德翻攝）

記者黃文德／綜合報導

春節假期即將展開，許多民眾喜歡前往具有教育意義的牧場或農莊進行親子小旅行，透過與場域內的動物互動，不僅小朋友能體驗與小動物相處餵食的樂趣，更可藉由認識各種動物，落實教育意義。全新開幕的蘭陽動植物王國，不僅有獨一無二的澳洲原生袋鼠互動體驗區，能與水豚一起泡腳划船的水豚森林，更有大小朋友都能樂在其中的稻草迷宮以及各種有趣好玩的設施。

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▲蘭陽動植物王國有獨一無二的澳洲原生袋鼠互動體驗區。（圖／記者黃文德翻攝）
▲蘭陽動植物王國有獨一無二的澳洲原生袋鼠互動體驗區。（圖／記者黃文德翻攝）
蘭陽動物王國的打造者是知名桌球教練林國榮，本身也是宜蘭囝仔的林國榮表示，自己從小身長在宜蘭的好山好水間，宜蘭豐富的生態一直是他深刻的成長記憶，尤其從小就非常喜歡大自然，也飼養很多特別的寵物，加上自己本身也從事教育工作，因此一直想要打造一個教育場域，讓人們能夠認識更多動植物。

林國榮說，幾年前有機會前往日本知名的神戶動物王國，而神戶王國園區的規劃，正是我們對於動植物展區該有的美好想像。所以參考神戶動物王國的精神，整個展區都採開放式設計，讓參訪者體驗大部分動物4D擬真的生存環境，並讓參訪者透過近距離觀察與接觸，邀請大家用仿自然生態的方式探訪動物的平常居所。

蘭陽動植物王國目前開闢的動物體驗園區，「水豚森林浴」是遊客必訪的區域，在這個區域遊客不止能換上道地的日式浴衣與水豚一起進行溫泉魚按摩泡腳，小朋友更能划船與水豚共遊在園區水道上。

▲蘭陽動植物王國裡期待透過各種互動和生態教育，讓人們更認識生態，落實生命教育的意義。（圖／記者黃文德翻攝）
▲蘭陽動植物王國裡期待透過各種互動和生態教育，讓人們更認識生態，落實生命教育的意義。（圖／記者黃文德翻攝）
而全台首座澳洲袋鼠農場的規劃，更是讓人充滿驚奇，蘭陽動植物王國獨家引進澳洲的東部灰袋鼠與紅袋鼠，遊客走入美麗的袋鼠灌木叢區，不用遠飛澳洲就能近距離接觸這群來自南半球的嬌客。

除了袋鼠與水豚，園區內最受歡迎的動物則是駱馬與羊駝（草泥馬），牠們性格溫和友善，非常喜歡與人互動。而在動物體驗之外，園區內也規劃了迷你船紅菱池探險，傳統農家的稻草迷宮，豐富的生態課程解說以及華麗的鹿角蕨DIY教室。

園區將於2/8-2/18（2/9除夕休園一日）春節年假期間展開試營運，試營運期間，原價280元的入場門票優惠票價為180元（宜蘭在地民眾優惠票價為100元），含園區內設施的消費兌換。

蘭陽動植物王國位於宜蘭縣壯圍鄉，目前園區規劃試營運期間為戶外展區以及生態教育溫室，後期將陸續推出雨林生態、浣熊森林、狐獴王朝、濕地派對、鳥類飛行等各式動植物生態展示以及更豐富的生態解說規劃。

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