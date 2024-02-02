世上最稀有護照！歷史悠久從14世紀開始發行 現今全球僅有500本
你知道世界上最稀有的護照是哪本嗎？根據《CNN》報導，馬爾他騎士團（Knights of Malta）自14世紀就開始發行自己的護照，不過至今流通中的護照僅有約500本，是世界上最稀有的護照。
記者倪浩軒/綜合報導
《CNN》報導介紹，馬爾他騎士團源於醫院騎士團，於1099年在第一次十字軍東征期間，在耶路撒冷成立。騎士團全盛時期，在耶路撒冷王國是一支重要的軍事力量，不過隨著耶路撒冷王國覆滅，騎士團四處遷移尋找根據地。1530年西班牙國王贈與馬爾他群島，醫院騎士團在馬爾他群島建立基地，並改名為馬爾他騎士團。1798年，騎士團遭拿破崙逐出馬爾他島，此後不再擁有任何土地。如今馬爾他騎士團的總部設在羅馬，目前全球仍有約1萬3500位騎士團的成員。
馬爾他騎士團相當於一個「準國家」，是一個沒有領土的主權實體，擁有聯合國觀察員地位和自己的憲法，馬爾他騎士團也會發行自己的郵票、貨幣和護照以及汽車牌照，但由於沒有領土，因此汽車牌照沒有任何道路可以行駛。
馬爾他騎士團自14世紀就開始發行自己的護照，給騎士團的官員帶著前往其他國家，以證明自己的身分。目前全球約僅有500本馬爾他騎士團的護照流通，是世界上最稀有的護照。據馬爾他騎士團政府官網介紹，全球有113個國家完全承認馬爾他騎士團的護照。
可以使用馬爾他騎士團護照的人僅有馬爾他騎士團主權委員會成員、外交使團代表與其家屬。馬爾他騎士團護照的有效期限原則上與持有人的任期相同，大教長任期為10年可連任1屆，因此護照效期最長為20年，其他用於外交任務的護照，有效期限則為4年。
馬爾他騎士團現今主要的任務在於推動人道救援，在全球各地經營醫院、救護隊、醫療中心、老人和殘疾人之家、食物樂施和急救站等服務。