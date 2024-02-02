澳洲3歲童超皮！勇闖Hello Kitty夾娃娃機後出不來 警破窗救人
澳洲布里斯本（Brisbane）一位充滿好奇心的3歲男童伊森（Ethan），上周末爬進購物中心的夾娃娃機內，隨後無法脫身，夾娃娃機的廠商也無計可施。幸好警方到場後，打破玻璃將伊森救出。伊森的情緒一直很穩定，乖乖配合引導，在警察打破玻璃時躲在角落並閉上眼睛。警察成功完成任務後，還開玩笑地問伊森「你想要哪一個獎品？」
記者倪浩軒/綜合報導
根據《衛報》報導，上週日晚間7點左右，伊森跟著家人前往卡帕拉巴購物中心（Capalaba）時，趁著父親在買東西一個不注意，從夾娃娃機的取物口鑽入機器內，然後才發現無法自行從裡面脫身。
伊森本人其實非常淡定，雖然受困於夾娃娃機內，但絲毫不慌，伊森父親說，伊森大概在夾娃娃機裡面待了10～15分鐘，度過了一段「非常快樂的時光」。
警察到場後，伊森也乖乖配合引導，在警察打破玻璃時躲在角落並閉上眼睛，回頭發現玻璃被打破後，還露出相當驚訝的表情。
伊森父親表示自己打電話給夾娃娃機公司求助，客服人員一時難以理解狀況，還問說「錢卡在機器裡了嗎？您投了多少錢呢？」伊森父親則回答，「卡在機器裡的是我孩子，我願意花很多錢讓他出來」。
當天前往進行即刻救援的警察鮑爾（Stuart Power）表示，在自己11年的警察生涯中，還是第一次遇見這樣的事故。鮑爾透露，當他在警車內接到電話通報時，車上的同僚們大家都笑了。鮑爾說自己也是一個父親，他很慶幸自己的4歲兒子沒有做過類似的壯舉。
購物中心表示，意外發生後，保全、警察、急救人員都很快就趕到現場，伊森實際受困於夾娃娃機內的時間並不長。未來將與夾娃娃機的供應商討論，看看可以採取哪些措施來避免類似情況再度發生。