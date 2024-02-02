許光漢《鬼家人》宇宙來了！《正港分局》再見男神爆笑扮直男刑警

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不只台灣獨家華語作品，Netflix好萊塢、韓國、日本作品依舊強檔！充滿台灣元素的黑道影集《孫家兄弟》，看楊紫瓊與錢裕揚共同守護最重要的家人。《偷破天際線》由凱文·哈特帶領一幫來自世界各地的盜賊，目標是要阻止一樁恐怖攻擊，並從高空中試圖在一架飛行中的客機上，從4萬英尺高空劫走5億美元的黃金。查克·史奈德作品《Rebel Moon—第2部：烙印之人》由蘇菲亞·波提拉飾演的柯拉，與軍團持續為了生存而戰。
珍妮佛·羅培茲最新科幻電影《異星戰境》，她與劉思慕為了抵抗AI人工智慧而展開大戰。由艾迪·墨菲飾演的超級警探艾索·福里再次回到比佛利山執勤，可以看到他在《比佛利山超級警探：艾索·福里》偵破一樁大陰謀。《城市獵人》改編自同名漫畫，主角冴羽獠將由鈴木亮平飾演，期待再創下真人版改編新頁。《怪奇物語》系列米莉·芭比·布朗化身公主戰士，即將在《少女鬥惡龍》與凶猛惡龍驚險搏鬥。《當我們盟在一起》馬克·華伯格化身紐澤西詹姆斯·龐德，將與荷莉·貝瑞一同帥氣登場。
受到2023年全球觀眾喜愛的《京城怪物》，正式迎來續集《京城怪物：第2季》，朴敘俊、韓韶禧兩人將繼續帶領觀眾窺探1945年的京城，且隨著兩人的命運一起穿越到「2024年的首爾」。新篇章回歸，熟悉的456號李政宰以紅頭髮現身《魷魚遊戲：第2季》誓言：「我一定會找到你！」其他即將上線的內容，還有《寄生獸：灰色部隊》、《The 8 Show》。
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