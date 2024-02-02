看不下去！逾800位美歐官員連署批以色列：在加薩的行動毫無底線

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聲明批評以色列在加薩的軍事行動「毫無底線」，導致數萬名本可避免的平民死亡，且故意阻止援助進入，使數千名平民面臨飢餓，陷入緩慢死亡的風險。聲明擔憂，各國政府對以色列的支持，可能違反了國際法，甚至助長了戰爭罪，種族清洗或種族滅絕的風險。聲明指出，以色列給加薩地區帶來前所未見的嚴重破壞，但卻似乎沒有可行的戰略來有效消除哈馬斯的威脅，也沒有提出政治解決方案來確保以色列的長期安全。
聲明連署人之一，一位美國的資深國安官員表示，他們的擔憂一直被忽視，真正了解當地狀況的聲音無法被聽見，「我們並不是未能阻止某些事情發生，更糟糕地，我們正積極地同謀」。前美國駐敘利亞大使福特（Robert Ford）表示，如此多的跨國政府官員站在一起共同發聲，「在我過去40年政治生涯中前所未見」。
福特認為情況有點像是2003年美國出兵伊拉克，當時政府內部也有許多人對此持保留態度，但不同的是，發生在加薩的事情影響如此嚴重，以致於這些官員不想再保持沉默。
福特直言，以色列的軍事行動無視於911事件以來學到的所有反恐經驗，這些軍事行動無助於達到殲滅哈馬斯的目標，反而加強了哈馬斯對所有反對以色列的人的吸引力。
另一位參與連署的英國官員表示，國際法院上週已作出初步裁決，要求以色列盡一切努力防止種族滅絕行為，但英國政府卻稱國際法院的判決「無益」，這讓所有願意遵守國際規則的人都陷入風險。
該位官員質疑，對於國際法院的判決，對於以色列政府至今面臨的指控，「我們真的有適當和充分的證據去駁回嗎？我們目前的做法似乎不符合英國、以巴當地或是全球秩序的最佳利益」。
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