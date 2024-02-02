小年福氣來！「送灶神、送太歲」求好運撇步曝光 1禁忌千萬別犯
今（2）日及明日過了晚間23時之後，分別就是北方與南方的小年，也是送灶神回天庭的好日子，為了讓灶神能向玉皇大帝多說點好話，通常民間會準備甜點，一早就將灶神送天上。對此，塔羅牌老師艾菲爾指出，越早送灶神回到天上，福氣就來得越早，提醒大家千萬別錯過送灶神、送太歲吉日，當天也記得別吵架，另外可掌握祈求好運的撇步。
記者賴禹妡／綜合報導
艾菲爾老師指出，小年在各地有著不同的概念與日期，北部地區為臘月二十三（2／2），南部地區為臘月二十四（2／3），江浙滬地區把臘月廿四以及除夕的前一夜（2／8）都稱為小年，南京地區稱正月十五的元宵節是小年，雲南部分地區則是正月十六，西南與北方部分的少數民族地區是除夕。
【送灶神時機】
越早送灶神回到天上，你們家的福氣就來的越早喔！ 所謂「送神早丶接神遲」，讓灶神順利回天宮訴職。 所謂「上界言好事丶下界降吉祥」。這天請勿吵架，否則容易壞事喔。錯過2／2、2／3這兩天，就要等到2／8小年來送灶神了！
【送灶神方式】
大家可於廚房的爐台火爐邊上，供奉三種不同顏色的水果或甜品，並且供奉三杯清茶，心中默念感謝灶神一年的保佑，並祈求新的一年平安順利心想事成。
【送太歲方式】
送灶神當天（2／3）也是送太歲的日子，可恭敬地跟太歲星君謝謝一年的照顧後，把手邊癸卯兔年的太歲符，在寺廟的金爐燒化或直接丟棄；若是使用手機裡的癸卯兔年太歲「皮時大將軍」的圖像，也一樣恭敬地謝謝太歲星君一年的照顧後，把太歲圖換成甲辰龍年值太歲「李誠大將軍」的圖像保平安。