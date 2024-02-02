限3天！全家拿鐵「第2杯10元」、霜淇淋半價吃　7-11厚拿鐵買1送1

小年福氣來！「送灶神、送太歲」求好運撇步曝光　1禁忌千萬別犯

▲塔羅牌老師艾菲爾指出，越早送灶神回到天上，福氣就來得越早，提醒大家千萬別錯過送灶神、送太歲吉日。（示意圖／翻攝pixabay）
▲塔羅牌老師艾菲爾指出，越早送灶神回到天上，福氣就來得越早，提醒大家千萬別錯過送灶神、送太歲吉日。（示意圖／翻攝pixabay）

記者賴禹妡／綜合報導

今（2）日及明日過了晚間23時之後，分別就是北方與南方的小年，也是送灶神回天庭的好日子，為了讓灶神能向玉皇大帝多說點好話，通常民間會準備甜點，一早就將灶神送天上。對此，塔羅牌老師艾菲爾指出，越早送灶神回到天上，福氣就來得越早，提醒大家千萬別錯過送灶神、送太歲吉日，當天也記得別吵架，另外可掌握祈求好運的撇步。 

我是廣告 請繼續往下閱讀
艾菲爾老師指出，小年在各地有著不同的概念與日期，北部地區為臘月二十三（2／2），南部地區為臘月二十四（2／3），江浙滬地區把臘月廿四以及除夕的前一夜（2／8）都稱為小年，南京地區稱正月十五的元宵節是小年，雲南部分地區則是正月十六，西南與北方部分的少數民族地區是除夕。 

灶神信仰的起源和人類對火的崇拜有密切關聯性，火能產生光明與熱能，為人類生活中不可或缺的能量，因而讓人類心生敬畏。圖為傳統灶示意圖。（圖／shutterstock）
灶神信仰的起源和人類對火的崇拜有密切關聯性，火能產生光明與熱能，為人類生活中不可或缺的能量，因而讓人類心生敬畏。圖為傳統灶示意圖。（圖／shutterstock）
【送灶神時機】 

越早送灶神回到天上，你們家的福氣就來的越早喔！ 所謂「送神早丶接神遲」，讓灶神順利回天宮訴職。 所謂「上界言好事丶下界降吉祥」。這天請勿吵架，否則容易壞事喔。錯過2／2、2／3這兩天，就要等到2／8小年來送灶神了！ 

【送灶神方式】 

大家可於廚房的爐台火爐邊上，供奉三種不同顏色的水果或甜品，並且供奉三杯清茶，心中默念感謝灶神一年的保佑，並祈求新的一年平安順利心想事成。 

【送太歲方式】 

送灶神當天（2／3）也是送太歲的日子，可恭敬地跟太歲星君謝謝一年的照顧後，把手邊癸卯兔年的太歲符，在寺廟的金爐燒化或直接丟棄；若是使用手機裡的癸卯兔年太歲「皮時大將軍」的圖像，也一樣恭敬地謝謝太歲星君一年的照顧後，把太歲圖換成甲辰龍年值太歲「李誠大將軍」的圖像保平安。 

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

年前大掃除注意！命理師點名「9物品」過年必丟　恐引發破財衰慘

過年發紅包「最新行情」曝光！4大禁忌一次看　1動作恐害財氣噴光

過年大掃除必看！12生肖「打掃禁忌」曝　命理師警告：恐衰事連連

過年必出現1年菜！一堆人困惑「真的吃不懂」　釣老饕曝極品吃法

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞