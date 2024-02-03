「我家牛排隱藏版」爆出來了！350元菜色水準超高　老饕改吃這間

週末喝2天！全家特大拿鐵35元、雪梨茶33元　7-11過年咖啡買2送2

▲週末限定咖啡優惠來了！全家今起至2月4日，特大杯拿鐵第2杯10元；還有私品茶的薑汁撞奶、冰糖雪梨紅棗茶、杏仁茶也有第2杯10元優惠。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲週末限定咖啡優惠來了！全家今起至2月4日，特大杯拿鐵第2杯10元；還有私品茶的薑汁撞奶、冰糖雪梨紅棗茶、杏仁茶也有第2杯10元優惠。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

週末限定咖啡優惠來了！全家今起至2月4日，特大杯拿鐵第2杯10元，原價70元、特價40元，加上自帶杯5元折扣，只要35元開喝，還有私品茶的薑汁撞奶、冰糖雪梨紅棗茶、杏仁茶也有第2杯10元優惠，原價65元、特價38元，自帶杯再折5元；7-11即起至2月6日，當筆消費／繳費會員享大杯燕麥拿鐵第2杯10元，還有2月6日至2月9日除夕當天，門市發動大杯精品美式買2送2、大杯拿鐵買2送1。

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🟡全家便利商店

📍門市｜2月2日至2月4日
◾特大杯拿鐵第2杯10元，5.8折（原價70元、特價40元）

◾私品茶永豐餘生技系列第2杯10元，包括薑汁撞奶、冰糖雪梨紅棗茶、杏仁茶，5.8折（原價65元、特價38）

📍APP｜即起至2月6日

◾霜淇淋買2送2，5折（原價49元、特價25元）

▲全家週末分享日，特大杯拿鐵第2杯10元優惠。（圖／全家提供）
▲全家週末分享日，特大杯拿鐵第2杯10元優惠。（圖／全家提供）
🟡7-ELEVEN

📍門市｜即起至2月6日

會員／消費／繳費／EC寄取單筆加購

◾大杯燕麥拿鐵第2杯10元，5.8折，原價75元、特價43元

📍APP｜即起至2月7日

◾黑糖珍珠燕麥奶／咖啡珍珠歐蕾，任選6杯320元，72折（原價75元、特價54元）

◾八女抹茶拿鐵／皇家伯爵紅茶拿鐵，任選6杯230元，7折（原價55元、特價39元）

◾蜂蜜美式任選6杯300元，71折（原價70元、特價50元）

◾一顆檸檬青／一顆檸檬紅，任選6杯255元，71折（原價60元、特價43元）

▲（圖／7-11提供）
▲7-11行動隨時取APP寄杯6杯組合優惠，包括蜂蜜美式、抹茶拿鐵都有組合優惠價（圖／7-11提供）
📍門市｜2月6日至2月9日

◾CITY CAFE大杯拿鐵，買2送1，7折，原價55元、特價37元

◾CITY PRIMA大杯精品美式買2送2，5折，原價110元、特價55元

以上咖啡優惠可搭滿額立折活動

◾會員買指定12大品類商品，單筆結帳金額滿222元立折22元、滿999元立折110元。

◾單筆滿999元選用icash 2.0、icash Pay、悠遊卡、悠遊付、橘子支付5大指定支付工具，可立折50元，每款支付工具限量各4萬筆，單筆贈送上限1次。

◾買門市指定商品（不含香菸、受託代銷商品），結帳金額滿999元可好禮4選1，包含舒敏厚棒衛生紙1串、澳寶星空秘境沐浴露1瓶、DUSKIN餐具洗潔精2瓶、Hello Kitty50周年光柵磁鐵10入組。

▲7-11春節期間大杯精品美式買2送2。（圖／7-11提供）
▲7-11春節期間大杯精品美式買2送2。（圖／7-11提供）
🟡萊爾富

📍門市｜今起至2月20日

◾大杯美式／拿鐵第2杯6折

🟡OK

📍門市｜即起至3月4日，每週一使用悠遊付

◾大杯莊園級美式第2杯半價，76折，45元、特價34元

◾大杯莊園級拿鐵第2杯半價，77折，55元、特價42元

▲OK超商即起至3月4日前，每週一使用悠遊付，指定咖啡第2杯半價。（圖／取自OK官網）
▲OK超商即起至3月4日前，每週一使用悠遊付，指定咖啡第2杯半價。（圖／取自OK官網）

限3天！全家拿鐵「第2杯10元」、霜淇淋半價吃　7-11厚拿鐵買1送1

7-11霜淇淋買1送1！「不知火橘霜淇淋」新口味　送鈔票、橘子糖片

限5天！7-11雪糕「買1盒送1盒」　全家「泡麵、氣泡水」也買1送1

只有今天！全家濃拿鐵、美式買3送3「可寄杯」　7-11咖啡買7送7

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