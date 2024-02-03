今送神日！「送神怎麼說」專家範本公開　2/13接神口訣一起收

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俗話說「送神要早，迎神要晚」，送神的最佳時間為臘月廿四的子時到午時前，以今年為例，臘月廿四日就是昨（2）日晚上23點開始，至今（3）天凌晨1點。
很多人都不知道送神拜拜時，該怎麼跟神明說，才能展現滿滿的誠意？命理老師楊登嵙提供送神範本，大家也可以增減帶入各自的情況。
「今日是農曆12月24日送神日子，弟子（信女）○○○誠心誠意準備一些供品及天金、壽金、甲馬，送家中眾神佛儘早到天庭坐好位，為弟子（信女）闔家說好話，來年福祿壽財喜五福臨門，繼續保佑我們全家平安順利。」
📌接神口訣這樣說
農曆正月初四、2月13日是「接神日」，「送神要早，迎神要晚」，迎接神明則在中午12點後到傍晚5點前都可以。至於迎神拜拜時該怎麼說？楊登嵙也提供以下範本，大家也可以適度增減。
「OOO主神、灶王爺、諸位仙佛在上，今日是正月初四日，弟子（信女）○○○，誠心誠意恭迎感恩OOO主神、灶王爺及諸位仙佛聖駕，令弟子全家非常感激諸位聖駕的光臨，弟子備有鮮花、四果、清茶，不成敬意，懇請恭請OOO主神、諸位仙佛、本宅灶君聖駕笑納。」
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