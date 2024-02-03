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今送神日！「送神怎麼說」專家範本公開　2/13接神口訣一起收

▲今（3）送神日，神明開始放10天年假，送神怎麼說、2/13迎神口訣一次收。（示意圖／取自shutterstock）
▲今（3）送神日，神明開始放10天年假，送神怎麼說、2/13迎神口訣一次收。（示意圖／取自shutterstock）

記者徐銘穗/綜合報導

今（3）天是農曆12月24日「送神日」，神明準備回天庭報告這一年的人間是非與疾苦，並開啟10天年假模式，為了讓神明能幫忙說好話，供品裡一定要準備甜點，「呷甜甜，講好話」，但不常和神明聊天的我們，拜拜送神時究竟該怎麼說？民俗專家範本公開，就連10天後、2月13日接神口訣也一起整理好了。

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📌送神這樣說

俗話說「送神要早，迎神要晚」，送神的最佳時間為臘月廿四的子時到午時前，以今年為例，臘月廿四日就是昨（2）日晚上23點開始，至今（3）天凌晨1點。

很多人都不知道送神拜拜時，該怎麼跟神明說，才能展現滿滿的誠意？命理老師楊登嵙提供送神範本，大家也可以增減帶入各自的情況。

「今日是農曆12月24日送神日子，弟子（信女）○○○誠心誠意準備一些供品及天金、壽金、甲馬，送家中眾神佛儘早到天庭坐好位，為弟子（信女）闔家說好話，來年福祿壽財喜五福臨門，繼續保佑我們全家平安順利。」

送神明回天庭後，就可以清理神龕、公媽龕「清屯」。（圖／shutterstock）
▲送神明回天庭後，就可以清理神龕、公媽龕「清屯」。（示意圖／取自shutterstock）
📌接神口訣這樣說

農曆正月初四、2月13日是「接神日」，「送神要早，迎神要晚」，迎接神明則在中午12點後到傍晚5點前都可以。至於迎神拜拜時該怎麼說？楊登嵙也提供以下範本，大家也可以適度增減。

「OOO主神、灶王爺、諸位仙佛在上，今日是正月初四日，弟子（信女）○○○，誠心誠意恭迎感恩OOO主神、灶王爺及諸位仙佛聖駕，令弟子全家非常感激諸位聖駕的光臨，弟子備有鮮花、四果、清茶，不成敬意，懇請恭請OOO主神、諸位仙佛、本宅灶君聖駕笑納。」

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▲命理專家指出，今（4）日傳統習俗是「接神日」，也會吃「折羅」，也就是會把過年剩下的飯菜做成大雜燴。（示意圖／取自pixabay）
▲命理專家指出，正月初四是「接神日」，也會吃「折羅」，也就是會把過年剩下的飯菜做成大雜燴。（示意圖／取自pixabay）

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