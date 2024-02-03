「港片御用老外」河國榮輕生！疑想念亡妻走絕路 享年58歲
澳洲男星河國榮（Gregory Charles Rivers）在香港發展36年，演過多部港片和港劇，有「外國人專業戶」、「御用老外」封號，他昨（2）日深夜被發現陳屍家中，身旁留有木炭，終年58歲。據悉，河國榮的老婆去年病逝，疑似因為過度思念廝守35年的亡妻，加上自己罹癌又欠債而走上絕路。
記者楊穎軒／綜合報導
據港媒《東網》報導，河國榮家人昨天深夜10點多，發現他在西貢清水灣的住處房間內氣絕身亡，旁邊有一盆燒過的黑炭，警方隨後證實身分，現場沒有找到遺書，真正死因待驗屍後才能確定，由於河國榮在香港沒有親人，女經紀人和一名女姓友人趕抵現場後，送別他最後一程。
河國榮年輕時在澳洲攻讀醫科，因為熱愛香港流行音樂，視張國榮為偶像，1987年隻身赴港，期間擔任英語老師，並認識太太張浣澄，隔年，河國榮得知TVB招募會說廣東話的外國人，報名試鏡後順利錄取，成為TVB旗下首位外國藝人，不過他近年飽受憂鬱症、右耳基底細胞癌等疾病所苦，經濟狀況也不好，欠下大筆卡債，加上愛妻離世，外界猜測河國榮不堪打擊才選擇尋短。
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