《洛基》世界拳王卡爾韋瑟斯76歲逝世 史特龍哀悼：失去一個傳奇
好萊塢男星卡爾．韋瑟斯（Carl Weathers）今（3）日不幸離世，享壽76歲。他曾在電影《洛基》中演出「世界拳王」阿波羅．克利德（Apollo Creed），與席維斯．史特龍（Sylvester Stallone）有精采對手戲，也曾與阿諾·史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）共演《終極戰士》，兩位巨星也在社群上哀悼卡爾，席維斯．史特龍不捨說：「我們今天失去了一個傳奇。」
記者黃雅琪／綜合報導
根據《Deadline》報導，卡爾的家人向外界證實他的死訊，但沒有說明死因為何：「我們悲痛地宣布韋瑟斯離世。卡爾是一位傑出的人，擁有非凡的一生。」提及他對影視產業的無限貢獻，留下不可磨滅的印記：「得到全世界和數個世代的認可。」
卡爾的演藝生涯長達50年以上，經歷過20世紀70年代中期的「黑人剝削」（Blaxploitation）時期、演出作品超過75部；曾憑藉《曼達洛人》獲得艾美獎殊榮，一生榮耀無限。曾合作拍攝《終極戰士》的阿諾·史瓦辛格也在社群哀悼，直誇卡爾是永遠的傳奇、傑出的演員。
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