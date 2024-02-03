金鐘名導賞味《火上鍋》！爆《女外科》蔡淑臻離婚、流產原形是她
由法國影后茱麗葉畢諾許（Juliette Binoche）、坎城影帝班諾馬吉梅（Benoît Magimel）聯合主演，獲選本屆奧斯卡最佳國際電影15強的電影《火上鍋》（The Taste of Things），昨（2）日應「台中影視發展基金會」之邀搶先在台中放映。該片邀請《村裡來了個暴走女外科》金鐘獎最佳導演賴孟傑出席欣賞，他透露：「《女外科》蔡淑臻劇中歷經離婚、流產等人生低谷劇情，靈感就是來自茱麗葉畢諾許的《藍色情挑》。」
記者黃雅琪／綜合報導
賴孟傑導演透露，自己從《青木瓜的滋味》、《三輪車伕》就一直關注陳英雄，這次看到《火上鍋》驚嘆是：「非常純熟的商業之作！」對其攝影尤其讚不絕口。賴孟傑表示，《火上鍋》攝影充滿巧思，鏡頭藉一道道美食展現、循序拉近了男女主角的距離，攝影及調度都令他相當折服。
電影《火上鍋》劇情描述：法國南部田園詩般的鄉村，才華洋溢的美食家多丹（班諾馬吉梅 飾），一生都在思考頂級菜餚的創作。為他工作20年的廚師尤金妮（茱麗葉畢諾許 飾）雖受到許多男性仰慕，卻只專注於多丹的廚房。但當多丹向尤金妮求婚，她卻猶豫了！多丹決定為她下廚，以一道道美味佳餚證明對她的愛。《火上鍋》2月23日起全台上映。
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