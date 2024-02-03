Excel盡頭找到了！女主播參加「電視台閒王賽」 花9hr實測總格數
微軟（Microsoft）推出的辦公室應用軟體Excel，是不少上班族熟悉的工具，不過Excel表格的上限到底在哪呢？日本就有一位女主播參加「閒王」比賽，竟花了9小時不斷按向下鍵，最終抵達Excel最底部，得知總數有104萬8576列。
記者賴禹妡／綜合報導
日本女主播山崎夕貴參加日本富士電視台舉辦的「閒王」比賽，她的目標是找到Excel表格的底部，因此坐在電腦前使用鍵盤不斷按「向下鍵」，就這樣按了5個小時後，山崎夕貴因肚子餓去吃飯，便先交給後輩接手，等吃飽後再回來繼續按。
山崎夕貴最後總共花了9小時，才終於到達Excel表格最底部，得知原來Excel最長列數能達到104萬8576行。消息曝光後，立即引起熱烈討論，有內行人指出，只要同時按著「Ctrl+↓」，就可以在Excel表格中迅速下移，直接抵達表格最後一列，「Ctrl+→」則可以到表格最後一欄，因為最後一欄的英文字母為「XFD」1萬6384欄，能藉此推算出Excel表格的總格數為104萬8576乘以1萬6384。
網友們對於結局紛紛笑翻留言，「明明一秒鐘就可以做到的事，真的是閒人」、「其實一個快捷鍵一秒就做到」、「日本的匠人精神」、「有麥塊（Minecraft）挖出基岩的感覺。」、「手指頭不會抽筋嗎」。