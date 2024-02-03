逃亡49年！桐島聰自爆身分4天後就病逝 警方「DNA鑑定」結果出爐
日本1名自稱是涉及多起爆炸案、潛逃49年的重大通緝犯桐島聰的70歲男子，在神奈川縣一家醫院自爆身分後僅4天，就因末期胃癌病逝。男子透露是因為病重來日無多，想以本名離世才會自揭身分，警方隨即對男子的身分展開確認，經過DNA鑑定顯示，男子和桐島聰家屬的親屬比對結果沒有出現矛盾，意即男子極可能就是桐島聰無誤。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《讀賣新聞》報導，東京警視廳公安部昨（2）日派遣警力，前往自稱是桐島聰的男子位於神奈川縣的住處進行搜索。另外，男子與桐島聰家屬的DNA親屬鑑定結果顯示，沒有出現矛盾，有極高的可能男子確實就是潛逃49年的桐島聰。
據警方人員表示，男子在醫院過世前曾接受警方訪談，對於1974至1975年涉嫌犯下的多起重大爆炸案中，男子並未全數承認是自己幹的，但有暗示部分案子確實與自己有關，並稱對此感到很遺憾。
桐島聰是「東亞反日武裝戰線」的成員之一，該組織在1974至1975年犯下12起針對大型商社的爆炸案，最出名的一起爆炸攻擊是1974年8月30日，東京丸之內三菱重工業大樓玄關門前炸彈爆炸，造成8人死亡、380人輕重傷，其中8名成員1975年便遭到逮捕，2人已被判死刑，但桐島聰一路逃亡躲藏至今。