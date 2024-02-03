AV女神跳進戰車救了阿兵哥 「遇到蟒蛇男」不舒服成人體驗全說了
日籍女優Rae Lil Black參與拍攝真人互動式遊戲《這個面試有點硬》，今（3）日來台接受媒體採訪，發言大膽的她，坦承曾「面試」高達50位各國男優，連互動的地點與對方尺寸通通分享，其中在真實戰車由裡到外的拍攝經驗，聽得全場嘖嘖稱奇。
記者陳雅蘭／台北報導
遊戲《這個面試有點硬》總計100位女優參與拍攝互動動態，其中10位Rae lil black、魏喬安、夏晴子、蘇暢、周甯、苡若、艾熙、李蓉蓉、Stacy、宋雨川代表出席今的發表會，Rae lil black是遊戲裡唯一一位日籍女優，她曾在2021年出演影集《AV帝王2》廣為大眾熟知，亦是國際成人網站Pornhub中，排行TOP 20的人氣女優。
Rae Lil Black長期拍攝歐美成人片，去年難得與台灣2名男優合作，人生「面試」過的男優近50人，問及難忘的互動經驗，她大膽直言：「在車上是我印象最深刻的，是在坦克戰車上，是真的戰車。」印象深刻的原因則是那場拍攝為拯救士兵的故事，戰車全程發動，她還得跟男主角從車內拍到車外，加上當下真槍實彈，未受到車子震動影響，留下難忘印象。
Rae Lil Black比較歐美、亞洲拍片的狀況，前者要自己背行李搭計程車到片場，後者的話，食衣住行劇組全會打理好；男優方面，歐美人偏激烈、粗魯，台灣男生會在意女生心情與舒適感，「相對比較溫柔」；也遇過尺寸從手腕延伸過手肘、寶特瓶的男性，Rae Lil Black表示當下不舒服，下班後有「終於解脫的感覺。」
她也公開擇偶條件，Rae Lil Black不會分種族膚色去找另一半，「喜歡我的我都會好好愛護」，更大方透露交往前必定試車，因為會擔心私密互動後，對方接吻或是床上技巧「爛不行怎麼辦」，不過Rae Lil Black偶爾也有翻車經驗，遇到口臭的最令她受不了。
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