名家論壇》黎榮章／大數據分析潛在新任閣揆人選

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鄭文燦身為現任副閣揆，聲量有46萬餘筆最高，但身在行政院的他，常成為在野黨攻擊焦點，去年一整年的高聲量當中，包含個人不少負面新聞，而行政院許多爭議話題，如疫苗、進口蛋等，鄭文燦也屢上第一線為行政團隊辯護，首當其衝成為外界責難對象。
林佳龍、潘孟安去年的總聲量分別是10萬筆、8.3萬筆，林佳龍除擔任總統府秘書長，也是黨內大派系正國會的領導人，更積極透過其所創立的台灣智庫舉辦活動，選戰期間林佳龍也積極為立委輔選，曝光率頗高。潘孟安身為賴清德競選總幹事，是賴團隊負責對外的窗口，不只時常接受新聞採訪，還常常變成攻防焦點，包括他抽加熱菸、與媒體人餐敘等，都成為國民黨攻擊賴團隊的素材，曝光度同樣不低。
進一步觀察這5名潛在閣揆人選的網路正負聲量與好感度，好感度由高至低依序是鄭麗君0.86、林佳龍0.74、卓榮泰0.64、潘孟安0.54、鄭文燦0.31。鄭麗君過去擔任立委時，就樹立「支持進步價值」形象，選戰過程中她還一度被看好跟賴清德搭檔參選正副總統，好感度是五人當中最高，並不讓人意外。林佳龍近來擔任總統府大總管，與政治攻防第一線保有一段距離，他並悉心經營，透過智庫發揮自己學者性格的一面，讓好感度持盈保泰。
卓榮泰、潘孟安都是在競選團隊做實事的人，俗話說「常在河邊走，哪有不溼鞋」，再小心也難免爭議上身，好感度自然難與鄭、林相比。鄭文燦更是如此，如前段所提到的，鄭文燦不只因個人事件受到在野黨攻擊，身為行政院實權副院長的他，也常需要為爭議議題辯護，身中多箭，好感度大受影響。
這五名潛在閣揆人選，都是出道已久的老練政治人物，個人臉書社群帳號也都經營多時。觀察他們的臉書官方粉專數據，鄭文燦、林佳龍、潘孟安因都當過民選縣市長，鄭、林更都曾經或正在內閣服務，三人的粉絲數、互動數差不多，林佳龍有67萬追蹤者、鄭文燦57萬、潘孟安52萬，三人的粉專平均互動數依序是林2636、鄭2973、潘3494。
鄭麗君追蹤者只有9.5萬，因她從沒參加過選舉，較無一舉衝高粉絲的時機；卓榮泰追蹤者3.2萬，卓榮泰上次競選公職時，也還沒進入社群時代，因此兩人的追蹤數量，難與鄭文燦等百里侯級的政治人物相比。不過鄭麗君追蹤者雖不多，但平均貼文互動數5617，是五人最高，代表她受鐵粉擁戴，具備一定的動能。
蔡英文兩屆任期內，起用的閣揆林全、賴清德、蘇貞昌、陳建仁都頗有人氣，且受蔡英文整體人氣加值，內閣支持度也一直不算太差。但畢竟民進黨已經執政八年，新總統就職，民眾還是希望感受到新氣象；賴清德的首任閣揆是誰，他能否帶給民眾新鮮感與正面期待、能否在藍大綠小的立法院獲得支持讓政策順利推進，全民都在關注。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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