橘子嘉年華「夜嗨祭」2/4 會超好玩　必玩、必看、必吃一次報你知

我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡音樂舞台
📍13:00～15:00 《三個不結婚的女人》簽書會
首場漫畫星《三個不結婚的女人》簽書會，日下棗老師將親筆簽名單行本。
📍18:00-19:00 CryXtal 幽靈水晶 演唱
從女團選秀節目⟪未來少女⟫出發，以青春活力的風格，展現出唱跳實力及舞台魅力，成為Z世代的可愛代名詞。
📍19:00-19:30 Theseus 忒修斯 演唱
橫跨流行搖滾、民謠的獨立樂團，以中文、台語雙聲帶創作，表達台北九零後少年的不安。
📍19:30-20:00 林潔心 演唱
《大嘻哈時代 2》出身的林潔心，具備饒舌歌手、音樂創作者等多重身份，在低潮期開啟了創作之路，作品融合多元曲風，以反映自我成長過程的省思與及對生活中的觀察。
📍20:00-21:00怕胖團 PAPUN BAND 演唱
丟出一顆顆青春靈魂的直球、音樂就是用來「玩」的流行龐克創作樂團。
🟡屋台夜市
當晚將有社群討論度高的酒香醬料創意漢堡「The Savory Bistro」，「蛸山家章魚燒」帶來全臺唯一章魚燒仙貝，和擁有豐富口味的「大麗士手作可麗餅」，另外，日式道地「綺楽燒の炒麵老闆」也將到場設攤。秀出 beanfun! app 會員頁面還可現場獲得折扣。
🟡 創作者市集
《三個不結婚的女人》進駐夜嗨祭舉辦限定特展，現場將為粉絲示範三姊妹可鹽可甜的穿搭風格。beanfun!「創作者神隊友」計畫 IP在夜嗨祭創作者市集販售獨家周邊商品，包含「起司貝爾」貝爾香氛蠟燭、「緩緩」龍年紅包春聯組合、「炸蝦狗狗」全新周邊都將於夜嗨祭亮相。爆紅跨域作品《人氣漫畫原子少年》也將帶來限定少年立牌、飲料提袋、金屬胸章等週邊。
👉夜嗨祭 Cosplay
Cosplay 絕對是 ACGN 盛會中不可或缺的一環！夜嗨祭當天將有精彩 Coser 遊行活動，由知名 Coser 撒旦葉扮演《天堂M》女法師職業角色，還有《新楓之谷》的「精靈遊俠」、「露希妲」角色將登場。Coser 快閃、遊行時段：15:45、16:00、17:45、18:00
👉免費拍貼
凡於活動期間使用 beanfun! app 中的「一起 SHOW」功能，按讚指定主題「我把西橘町，完成了一日夜嗨祭！」展間，並分享照片，就能在「夜嗨祭－寫真巴士」免費拍貼。
👉「一起 SHOW」任務抽大獎
2 月 14 日前完成指定「一起 SHOW」任務，還可另獲得999 純金金幣、Apple MacBook Air M1、Nintendo Switch OLED、SAMSUNG 27 吋曲面電競螢幕等好康大獎抽獎資格。
👉 《新楓之谷》、《天堂Ｍ》、週末加碼限定活動：
📍《天堂Ｍ》2/3-2/4期間至攤位打卡並將照片上傳至beanfun! 一起Show指定展間，向工作人員出示證明即可獲得公仔。
📍《新楓之谷》於2/4夜嗨祭市集中，與「飆車猴」拍照板合影，並上傳至Facebook或beanfun! 一起Show指定展間，向工作人員出示證明即可獲得限量實體收藏卡。