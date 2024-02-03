《大嘻哈時代》林潔心4日降臨橘子嘉年華夜嗨祭！未來少女也來了

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表演陣容豪華又震撼，有從選秀節目《未來少女》出身的新世代人氣少女偶像團體幽靈水晶 CRYXTAL 將展現青春活力，邀粉絲一同前來為idol應援；還有《大嘻哈時代2》出身的創作饒舌歌手林潔心也將於夜嗨祭一展歌喉。喜歡隨音樂擺動及熱唱的粉絲們，更不能錯過怕胖團及Theseus忒修斯的LIVE演唱。
「橘子嘉年華-謎走西橘町」以豐富原創 IP 陣容為主軸，為民眾帶來限時兩週的實境闖關活動。在本次嘉年華成為目光焦點的 beanfun!「創作者神隊友」計畫 IP「緩緩」、「炸蝦狗狗」、「起司貝爾」都將在夜嗨祭創作者市集販售獨家周邊商品，包含「起司貝爾」貝爾香氛蠟燭、「緩緩」龍年紅包春聯組合、「炸蝦狗狗」全新周邊都將於夜嗨祭亮相。
爆紅跨域作品《人氣漫畫原子少年》也將帶來限定少年立牌、飲料提袋、金屬胸章等週邊供粉絲收藏！匯聚台灣原創能量的漫畫星，也攜平台上超人氣作品《三個不結婚的女人》進駐夜嗨祭舉辦限定特展，現場將為粉絲示範三姊妹可鹽可甜的穿搭風格。此外，作者日下棗老師將於2月4日下午13:00－15:00 於夜嗨祭舞台舉辦首場簽書會，和讀者們在西門町共襄盛舉。
現場除了美食，還有相當豐富的大獎等著民眾來抽，凡於活動期間使用beanfun!app中的「一起SHOW」功能，按讚指定主題「我把西橘町，完成了一日夜嗨祭！」展間並分享照片，就能在「夜嗨祭－寫真巴士」免費拍貼。在2月14日前完成指定「一起SHOW」任務，還可另獲得999純金金幣、Apple MacBook Air M1、Nintendo Switch OLED、SAMSUNG 27吋曲面電競螢幕等好康大獎抽獎資格，中獎機會倒數中。更多「夜嗨祭」詳細活動資訊請參考 2024 春季橘子嘉年華官方網站→https://bean.fun/IGCai
【2024 春季橘子嘉年華「謎走西橘町」活動資訊】
活動期間：2024 年 1 月 22 日（一）至 2 月 4 日（日）13:00-21:00 止
活動地點：西門商圈徒步區——武昌街與中華路口（台北市萬華區武昌街二段1號）
活動官網：https://bean.fun/IGCai
【2024 春季橘子嘉年華「夜嗨祭」活動資訊】
活動期間：2024 年 2 月4 日（日）13:00~21:00
活動地點：西門紅樓（台北市萬華區成都路10號）北廣場