春節賣場優惠！全聯滿千折百、買1送1清單　好市多牛小排折130元

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📍門市｜2/3、2/4、2/7、2/8
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◾功能性保健食品每滿888元現折100元
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📍門市｜即起至2月22日
◾HOYA植物肉乾-川味椒麻風味／台式沙茶風味(100g)，原價89元買1送1、特價44.5元
◾悅氏麥仔茶(550ml)，原價23元買1送1、特價11.5元
◾丸莊台灣黑豆釀造蔭油清(420ml)，原價120元買1送1、特價60元
◾白蘭酵素去味洗碗精補充包-檸檬薄荷／茶樹蘆薈(800g)，原價118元買1送1、特價59元
◾春風抽取式衛生紙(100抽*8包)，原價176元買1送1、特價88元
◾蒲公英綠茶三層環保抽取式衛生紙(100抽*10包)，原價238元買1送1、特價119元
🟡家樂福
📍門市｜2/3、2/4、2/5至2/8
◾量販店／線上購物單筆消費滿2,000元以上或超市/家速配單筆消費滿888元以上即可享9折現金折價券回饋。
📍門市｜即起至2月15日
◾味丹老北京炸醬麵84g X 4入，原價118元買1送1、特價59元
◾田野市有機黑木耳／有機銀耳，原價79元買1送1、特價40元
◾葡萄王康普茶雙纖飲系列530ml X 4瓶，原價136元買1送1、特價63元
◾無塵氏擦拭拖地兩用布，原價59元買1送1、特價30元
🟡愛買量販
📍門市｜2/3、2/4、2/7、2/8
◾HAPPY GO會員全館單筆付款金額「滿2000元享9折」，折扣金額以現金抵用券贈送，單筆最高回饋300元
📍門市｜即起至2月15日
◾天生好米花東生態台梗九號米1.5KG，原價238元買1送1、特價119元
◾UCC濾掛式咖啡系列8g x 12入，原價176元買1送1、特價88元
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🟡好市多
📍門市｜即起至2月8日
◾美國特選無骨牛小排火鍋片，每公斤原價1489元、特價1359元，現省130元
◾韓國水梨禮盒5公斤／盒，約5-6顆，原價999元、特價849，現折150元
◾大成 享點子 砂鍋鮭魚頭，原價699元、特價579元，現折120元
◾大田海洋 鱈魚杏仁脆片，原價299元、特價239元，現折60元
◾明蝦 1公斤，原價1559元、特價1359元，現折200元
🟡全家便利商店｜即起至2月20日
◾哈根達斯129元迷你杯／雪糕任選買3送2
🟡7-ELEVEN｜即起至2月20日
◾哈根達斯迷你杯/雪糕，全系列任選買3送2、買6送4
◾品脫加迷你杯買大送小合購價299元（原價488元），最低下殺6折起，品脫不含草莓/巧克力口味