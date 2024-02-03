公園擠滿流浪貓！貓奴集結「現抓現領養」　牠終於有家：請多指教

春節賣場優惠！全聯滿千折百、買1送1清單　好市多牛小排折130元

▲全台通路激省優惠，包括全聯、家樂福、愛買都搶攻年節購買潮，推出滿千回饋百元的活動；好市多則有明蝦、牛小排等澎湃好料最高現折200元。（圖／家樂福提供）
▲全台通路激省優惠，包括全聯、家樂福、愛買都搶攻年節購買潮，推出滿千回饋百元的活動；好市多則有明蝦、牛小排等澎湃好料最高現折200元。（圖／家樂福提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

農曆春節前快到賣場備貨！《NOWnews》整理了全台通路激省優惠，包括全聯、家樂福、愛買都搶攻年節購買潮，推出滿千回饋百元的活動；好市多則有明蝦、牛小排等澎湃好料最高現折200元，韓國水梨走春送禮必備，每盒也現折150元，至於兩大超商龍頭則推出哈根達斯迷你杯/雪糕買3送2活動。

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🟡全聯

📍門市｜2/3、2/4、2/7、2/8

◾日用品單筆滿1000元現折100元

◾功能性保健食品每滿888元現折100元

◾單筆消費滿1000元，使用PXPAY、全支付共贈800元福利點

📍門市｜即起至2月22日

◾HOYA植物肉乾-川味椒麻風味／台式沙茶風味(100g)，原價89元買1送1、特價44.5元

◾悅氏麥仔茶(550ml)，原價23元買1送1、特價11.5元

◾丸莊台灣黑豆釀造蔭油清(420ml)，原價120元買1送1、特價60元

◾白蘭酵素去味洗碗精補充包-檸檬薄荷／茶樹蘆薈(800g)，原價118元買1送1、特價59元

◾春風抽取式衛生紙(100抽*8包)，原價176元買1送1、特價88元

◾蒲公英綠茶三層環保抽取式衛生紙(100抽*10包)，原價238元買1送1、特價119元

▲寒流北台灣下探攝氏6度，降溫不想出門，全聯商品買1送1。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全聯單筆消費滿1000元，使用PXPAY、全支付共贈800元福利點，還有精選商品買1送1。（圖／記者鍾怡婷攝）
🟡家樂福

📍門市｜2/3、2/4、2/5至2/8

◾量販店／線上購物單筆消費滿2,000元以上或超市/家速配單筆消費滿888元以上即可享9折現金折價券回饋。

📍門市｜即起至2月15日

◾味丹老北京炸醬麵84g X 4入，原價118元買1送1、特價59元

◾田野市有機黑木耳／有機銀耳，原價79元買1送1、特價40元

◾葡萄王康普茶雙纖飲系列530ml X 4瓶，原價136元買1送1、特價63元

◾無塵氏擦拭拖地兩用布，原價59元買1送1、特價30元

🟡愛買量販

📍門市｜2/3、2/4、2/7、2/8

◾HAPPY GO會員全館單筆付款金額「滿2000元享9折」，折扣金額以現金抵用券贈送，單筆最高回饋300元

📍門市｜即起至2月15日

◾天生好米花東生態台梗九號米1.5KG，原價238元買1送1、特價119元

◾UCC濾掛式咖啡系列8g x 12入，原價176元買1送1、特價88元

◾ATAWA派對曲奇桶400g，原價299元買1送1、特價150元

▲迎辦年貨買氣高峰！愛買量販龍年春節檔期祭出會員年前滿額享9折活動。（圖／愛買提供）
▲迎辦年貨買氣高峰！愛買量販龍年春節檔期祭出會員年前滿額享9折活動。（圖／愛買提供）
🟡好市多

📍門市｜即起至2月8日

◾美國特選無骨牛小排火鍋片，每公斤原價1489元、特價1359元，現省130元

◾韓國水梨禮盒5公斤／盒，約5-6顆，原價999元、特價849，現折150元

◾大成 享點子 砂鍋鮭魚頭，原價699元、特價579元，現折120元

◾大田海洋 鱈魚杏仁脆片，原價299元、特價239元，現折60元

◾明蝦 1公斤，原價1559元、特價1359元，現折200元

🟡全家便利商店｜即起至2月20日

◾哈根達斯129元迷你杯／雪糕任選買3送2

🟡7-ELEVEN｜即起至2月20日

◾哈根達斯迷你杯/雪糕，全系列任選買3送2、買6送4

◾品脫加迷你杯買大送小合購價299元（原價488元），最低下殺6折起，品脫不含草莓/巧克力口味

▲7-11購買哈根達斯迷你杯/雪糕全系列任選買3送2、買6送4。（圖／業者提供）
▲7-11購買哈根達斯迷你杯/雪糕全系列任選買3送2、買6送4。（圖／業者提供）

週末喝2天！全家特大拿鐵35元、雪梨茶33元　7-11過年咖啡買2送2

限3天！全家拿鐵「第2杯10元」、霜淇淋半價吃　7-11厚拿鐵買1送1

超商春節小確幸！全家「單品拿鐵25元」開喝　熱狗、茶葉蛋優惠吃

只有今天！全家濃拿鐵、美式買3送3「可寄杯」　7-11咖啡買7送7

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