受困貨櫃8天！沒水沒食物 落難小狗被海防隊員救出：你終於來了
美國一隻小狗不明原因受困在貨櫃中，隨貨櫃一起困在休士頓碼頭8天，沒有食物也沒有水。幸好海岸防衛隊隊員本週三在碼頭進行例行檢查時，聽到狗狗的吠叫聲，動用起重機將狗狗受困的貨櫃從高處吊到地上，開門將狗狗救出。如果海岸防衛隊隊員沒有及時發現，一旦貨櫃被裝上船隻啟航，後果不堪設想。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《美聯社》報導，救出狗狗的檢查員麥克馬洪（Ryan McMahon）表示，在碼頭進行例行檢查時，從堆放的貨櫃中傳出狗叫聲，接著又聽到狗狗用腳抓門的聲音，於是了解到是有一隻狗被困在貨櫃裡面，立即展開救援。
麥克馬洪透露，一打開貨櫃，馬上看到小狗的臉探出來，就好像狗狗一直在等著有人替牠開門。狗看起來十分友善且親人，一點都不害怕，對於終於從貨櫃中脫身非常高興。
海防隊員們將狗狗取名為「康妮」（Connie），由於被困在貨櫃中已經有8天，沒水沒食物，康妮有點髒而且很瘦，目前康尼已經被動物保育團體收留，將先努力恢復健康，然後再尋找善心人士收養。動物保育團體表示，康妮體重偏輕，且驗出有心絲蟲，將後續進行全面檢查，確保康妮得到最妥善的護理。
海防隊表示，康妮被困在一個裝運廢棄車輛的貨櫃，不確定貨櫃來自何處，也不知道康妮為何會在貨櫃裡面。海防隊推測，康妮可能是棲身在廢棄車輛裡，然後連狗帶車一起被裝進貨櫃中。