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「 祥龍一中‧走春市集」開幕 大手筆嗨撒888個紅包

▲「2024 祥龍一中‧走春市集」今天舉行開幕儀式，由經發局長張峯源等人大手筆嗨撒888個紅包，為年節帶來歡樂喜氣。（圖／主辦單位提供）
▲「2024 祥龍一中‧走春市集」今天舉行開幕儀式，由經發局長張峯源等人大手筆嗨撒888個紅包，為年節帶來歡樂喜氣。（圖／主辦單位提供）

記者金武鳯/台中報導

臺中市一中商圈迎接龍年春節，舉辦《2024 祥龍一中‧走春市集》系列活動，今天下午熱鬧開幕，由經發局長張峯源、議員陳政顯等人參與發送限定888新年紅包，吸引大批逛街民眾排隊領紅包。為歡慶開幕，主辦單位加碼贈送摸彩大禮，凡參與開幕民眾人人獲贈摸彩券一張，為祥龍知年增添滿滿的福氣與喜悅。

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《2024 祥龍一中‧走春市集》為期17天，是唯一慣穿節前、節後的市集，今天正式開幕，將於2月18日落幕。歡慶開幕，除了廣發紅包外，下午4時20分起，邀請深受年輕人喜愛的知名樂團[好樂團]現場演奏，由主唱許瓊文及吉他手張子慶所組成的臺灣雙人樂團，以《我把我的青春給你》、《我們一樣可惜》及《他們說我是沒有用的年輕人》等多首單曲獲得廣大好評，他們要以熱歌勁舞營造一場新年的繽紛嘉年華，

▲「2024 祥龍一中‧走春市集」今天開幕，為期17天活動，慣穿節前節後，方便民眾辦年貨與年節走春。（圖／主辦單位提供）
▲「2024 祥龍一中‧走春市集」今天開幕，為期17天活動，慣穿節前節後，方便民眾辦年貨與年節走春。（圖／主辦單位提供）
此外，祥龍一中‧走春市集期間充滿精彩活動中，首推滿百登入抽獎，凡消費滿100元即有機會抽中10台iPad，就是要滿足熱血3C族的遊逛一中圈的無限歡樂。緊接著於2月3日至2月6日期間，舉行召喚一中龍的IG活動，其參與者於商圈會員店家尋找【一中龍】任務卡，完成拍照及分享一中商圈IG，即可至服務台召喚領取商圈指定店家的100~500元不等的消費券。最特別的是，2月14日西洋情人節當天，一中商圈將精心打造「一中龍映院」，放映經典愛情電影冰雪奇緣真人版，將浪漫氛圍推向最高潮。

成立已有20年的一中商圈管理委員會，在主委陳信志及委員會悉心規劃下，近500多家特色小店、主題餐飲及時下最新鮮、最有趣、最潮最時尚的商品與流行資訊，為鄰近17所國中、小、高中、科大、補習班等匯聚及每個節慶湧入的近30萬人潮，形塑出一中商圈成為中台灣學子們必逛、必朝聖的時尚商圈。

根據交通部觀光署統計，去年112年1月至10月底，臺中累積造訪人數最多的景點是一中商圈，計吸引784萬人次，甚至還創下了單月79萬人次的紀錄，所以一中商圈一直是年輕學子在台中遊逛的首選。2024祥龍一中走春市集的舉辦，期望為商圈店家創造祥龍營收魅力外，更期盼為2024的一中商圈創造千萬人流量紀錄，打造一個歡樂、時尚的年節購物場所圍的盛事。

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