「 祥龍一中‧走春市集」開幕 大手筆嗨撒888個紅包

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此外，祥龍一中‧走春市集期間充滿精彩活動中，首推滿百登入抽獎，凡消費滿100元即有機會抽中10台iPad，就是要滿足熱血3C族的遊逛一中圈的無限歡樂。緊接著於2月3日至2月6日期間，舉行召喚一中龍的IG活動，其參與者於商圈會員店家尋找【一中龍】任務卡，完成拍照及分享一中商圈IG，即可至服務台召喚領取商圈指定店家的100~500元不等的消費券。最特別的是，2月14日西洋情人節當天，一中商圈將精心打造「一中龍映院」，放映經典愛情電影冰雪奇緣真人版，將浪漫氛圍推向最高潮。
成立已有20年的一中商圈管理委員會，在主委陳信志及委員會悉心規劃下，近500多家特色小店、主題餐飲及時下最新鮮、最有趣、最潮最時尚的商品與流行資訊，為鄰近17所國中、小、高中、科大、補習班等匯聚及每個節慶湧入的近30萬人潮，形塑出一中商圈成為中台灣學子們必逛、必朝聖的時尚商圈。
根據交通部觀光署統計，去年112年1月至10月底，臺中累積造訪人數最多的景點是一中商圈，計吸引784萬人次，甚至還創下了單月79萬人次的紀錄，所以一中商圈一直是年輕學子在台中遊逛的首選。2024祥龍一中走春市集的舉辦，期望為商圈店家創造祥龍營收魅力外，更期盼為2024的一中商圈創造千萬人流量紀錄，打造一個歡樂、時尚的年節購物場所圍的盛事。