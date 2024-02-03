公園擠滿流浪貓！貓奴集結「現抓現領養」　牠終於有家：請多指教

3歲貓皇守護家園！靠「喵吼功」嚇跑4噸重野象　霸氣對峙畫面曝光

▲泰國一隻3歲小貓日前遇到4噸重野象闖入家園，沒想到小貓竟勇敢地挺身而出，站在大象面前守護地盤，最終更成功擊退野象。（圖／翻攝自ViralPress / SWNS）
▲泰國一隻3歲小貓日前遇到4噸重野象闖入家園，沒想到小貓竟勇敢地挺身而出，站在大象面前守護地盤，最終更成功擊退野象。（圖／翻攝自ViralPress / SWNS）

記者賴禹妡／綜合報導

只有有人踏進地盤就忍不了！泰國一隻3歲小貓日前遇到4噸重野象闖入家園，沒想到小貓竟勇敢地挺身而出，使出「貓吼功」站在大象面前守護地盤，最終更成功擊退野象。一貓一象懸殊體型的對峙畫面曝光後，瞬間引起網路熱議，網友們全驚呼「看起來有夠霸氣！」 

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根據外媒《Mirror鏡報》報導，住在泰國的3歲小貓辛巴（Simba），日前發現一隻4噸重的野象闖入家中，竟勇敢地出面與大象對峙，雙方僵持一陣子後，辛巴還真的成功將野象趕走，擊退與牠體重懸殊的無禮客人。 

▲泰國3歲小貓辛巴，日前發現一隻4噸重的野象闖入家中，竟勇敢地出面與大象對峙，雙方僵持一陣子後，辛巴還真的成功將野象趕走。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲泰國3歲小貓辛巴，日前發現一隻4噸重的野象闖入家中，竟勇敢地出面與大象對峙，雙方僵持一陣子後，辛巴還真的成功將野象趕走。（示意圖／翻攝自Pixabay）
當地公園管理員阿姆納特·諾拉辛（Amnat Norasin）透露，這頭野象名為派·薩里克（Pai Salick），年紀為35歲，平時大多都生活在森林中，但偶爾會在晚上闖入民宅覓食，期間更大肆破壞居民的花園。 

辛巴的飼主則笑喊，辛巴平時最討厭其他動物踏入牠的領地，是一隻比較具有攻擊性的貓咪。但實在沒想到，這次辛巴遇上體型龐大的大象，仍堅守自己的地盤，勇敢站在前線擊退敵人。 

消息曝光後，辛巴嚇跑大象的背影引起網友熱烈討論，眾人紛紛留言直呼「看起來有夠霸氣」、「越小隻反而越兇」、「野象也太膽小」、「世界上最萌的保全」、「換作我家貓咪應該會先逃跑」。 

▲泰國3歲小貓辛巴，日前發現一隻4噸重的野象闖入家中，竟勇敢地出面與大象對峙，雙方僵持一陣子後，辛巴還真的成功將野象趕走。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲管理員透露，野象名為派·薩里克，年紀為35歲，平時大多都生活在森林中，但偶爾會在晚上闖入民宅覓食，期間更大肆破壞居民的花園。（示意圖／翻攝自Pixabay）
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