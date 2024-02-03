「港片御用老外」河國榮輕生！疑想念亡妻走絕路　享年58歲

謝承均孝親費「加碼到4個月」　陳志強撒100萬大紅包

▲謝承均（左）、江國賓都是孝子型藝人，給爸媽紅包不手軟。（圖／三立提供）
▲謝承均（左）、江國賓都是孝子型藝人，給爸媽紅包不手軟。（圖／三立提供）

記者羅凌筠／台北報導

三立電視台尾牙昨（2）日舉行，員工年終平均2個月，發出1.5億元的年終獎金，八點檔《天道》一哥謝承均受訪提到，因為媽媽去年生病，以往給媽媽3個月年終獎金，今年加碼到4個月，算算數字破10萬，他笑說：「1個紅包袋裝不下，分2個裝。」

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▲陳珮騏（左起）、苗可麗、董事長張榮華、江國賓、謝承均出席三立尾牙。（圖／三立提供）
▲陳珮騏（左起）、苗可麗、董事長張榮華、江國賓、謝承均出席三立尾牙。（圖／三立提供）
同劇組的江國賓也遇到媽媽生病，謝承均說：「他去年真的很辛苦，台北只有他1個小孩照顧媽媽，不像我們家3個可以輪流。」江國賓媽媽目前回南部大姊家休養，讓他很放心，他說：「我每天從監視器看媽媽在做什麼，外籍看護也很乖，不像第1個來1個月就跑掉。」

▲陳志強（左）、曾智希出席三立尾牙。（圖／翻攝曾智希IG）
▲陳志強（左）、曾智希努力調養身體求子。（圖／翻攝曾智希IG）
藝人陳志強、曾智希夫妻檔，一個是三立主持人、一個是八點檔女主角，犒賞幕後工作人員的紅包少不了，陳志強豪氣從戶頭領出100萬元，包給身邊親友跟同事，結婚2年的他們努力求子，曾智希說：「中醫師說我太瘦，懷孕會有生命危險。」48公斤的她至少要胖到50公斤比較適合生產。

三立尾牙席開130桌，現場超過1600人，請到盧廣仲、陳芳語、Ozone開唱。尾牙由邵大倫、張齡予主持，演員陳珮騏、苗可麗、王振復、Gino、林萱瑜、龍語申等人總動員，與《綜藝大熱門》LULU、陳漢典、《綜藝玩很大》KID、坤達、《型男大主廚》曾國城、詹姆士、卓文萱、《寶島神很大》柯大堡、《完全娛樂》宇宙、阿達、夏和熙等人齊聚一堂。

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