韓團ZB1對粉絲飆粗口「西八」！4秒影片瘋傳 歌迷怒轟：瘋了嗎
韓團又出事了！由《BOYS PLANET》選秀出道的限定男團ZEROBASEONE（簡稱ZB1），去年出道後，橫掃許多音樂盛典的新人獎，尤其是成員金地雄以演員出道，曾演出BL劇累積不少影迷，擁有許多粉絲，沒想到最近ZB1舉辦視訊簽售會時，他在通話結束時卻突然飆粗口，說了一句髒話「西八」，引發韓網眾怒，經紀公司則跳出來解釋，澄清絕非他的聲音，成為網路熱議話題。
記者江芷稜／綜合報導
該名粉絲在X社群平台PO出4秒通話影片，和金地雄視訊對話結束時，他先說了謝謝，然後畫面變成一片漆黑，卻傳來一句「西八」的粗話，讓粉絲相當傷心，透露視訊剛開始，金地雄就嘆了一口氣，「為什麽我要花錢一邊看他的臉色，一邊和他視訊通話呢，我沒有要求他講什麽奇怪的話，這不是我的錯，百分百是金地雄的錯誤，我很沮喪」。
不過，由於畫面當時是漆黑的，不能確定髒話是否金地雄所說，有網友回覆該名粉絲的發文，表示輿論很可怕，如果沒有確切證據不該發布這種影片，勸她謹言慎行。該粉絲生氣回應，「還沒關掉麥克風就說髒話，你連偶像的聲音都認不出來嗎？為什麽要這樣對我？」想知道其他歌迷的想法，所以把影片發出來。
這段影片曝光後，立刻有1500萬人次瀏覽，甚至有8萬多人分享，網友不敢相信偶像會對粉絲說髒話，怒批「又嘆氣又罵人，不想當偶像就別做了」、「視訊簽售要花很多錢才能抽到，竟然會說西八」、「從一開始態度就很糟糕了」，經紀公司「WAKEONE」緊急對韓媒說明，「我們和本人、工作人員都確認過，網友所述事情並非事實」，強烈否認此事。
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