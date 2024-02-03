星爺賀歲續作《家有囍事2020》來了！《賭神》《嚦咕嚦咕》陪過年
春節年假即將到來，Disney+為觀眾們盤點，符合過年情境的12部「2024年春假必看新年片單」，台灣影迷最愛的賀歲港片《賭神》、《嚦咕嚦咕新年財》，以及「星爺」周星馳經典電影《家有囍事》續作《家有囍事2020》全部精采上架。
記者黃雅琪／綜合報導
「什麼時候要結婚？」、「薪水多少？」過年最怕的就是長輩們機關槍式盤問生活近況，此時最適合播放爆笑長壽美劇《摩登家庭》；布麗拉森搭檔「驚奇少女」卡瑪拉、「天劍局特工」莫妮卡，攜手拯救宇宙危機的《驚奇隊長2》；經典IP《星際大戰》延伸影集《曼達洛人》，與地表最強奶爸曼達洛人、尤達寶寶父子展開銀河冒險。
過年期間與家人相聚，卻也被迫與另一半相隔兩地，看安普賢與朴智賢主演爆笑韓劇《財閥X刑警》、趙寅成和韓孝周大勢韓劇《MOVING異能》，或是欣賞闔家觀賞的皮克斯動畫《元素方城市》過乾癮。
過年必看賀歲片，就選由邰智源、隋棠、陳昊森和金馬影后陳淑芳主演的《詐團圓》，集結豪門鬥爭、婆媳過招等經典劇情；票房破億賀歲國片《雞排英雄》，集結豬哥亮、藍正龍、柯佳嬿、王彩樺、趙正平主演，深度描寫台灣夜市文化；港片《家有囍事》續作《家有囍事2020》，由黃百鳴、張智霖、張繼聰、周秀娜、陳靜主演，看起來普通的三兄弟卻靠著出老千騙財，遇上老千姊妹後合力將作惡多端的黑幫頭目繩之以法。
過年牌桌上若想要好運旺旺來，必須先看《大三元》熱身，本片由Ella陳嘉樺、羅時豐、王彩樺演出，講述原本名不見經傳的盛家，因為麻將賽一夜致富的故事；梁詠琪、劉德華經典港片《嚦咕嚦咕新年財》，是最適合一邊打麻將、一邊播放的賀歲片；周潤發與劉德華經典之作《賭神》，成功創造出一系列「賭神宇宙」，深植台灣影迷心中、回味無窮。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道