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紅髮艾德高雄開唱！5.6萬粉絲朝聖吸金3.1億　天王感動吐心裡話

▲紅髮艾德穿著寫著「TAIWAN 」字樣的黑色上衣，準時在8點現身高雄演唱會。（圖／讀者提供）
▲紅髮艾德穿著寫著「TAIWAN 」字樣的黑色上衣，準時在8點現身高雄演唱會。（圖／讀者提供）

記者吳雨婕／高雄報導

紅髮艾德Ed Sheeran的世界巡演「Ed Sheeran ＋－＝÷ × 2024 TOUR」巡演，於今（3）日晚上7點在高雄國家體育場開始，由「英倫情人」卡倫史考特擔任開場嘉賓，紅髮艾德於晚上8點準時上台，現場聚集5.6萬名粉絲，吸金3.1億。引人注意的是，紅髮艾德登台時，是穿著寫著「TAIWAN 」字樣的黑色上衣現身。

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紅髮艾德以歌曲〈Tides〉、〈Blow〉、〈I’m a Mess〉為演唱會揭開序幕，紅髮艾德邊唱歌時也不忘邊與歌迷互動，他提到曾在2019年時來台，那時非常享受美食，並且與歌迷共度了一段美好的時光，5年後再度來台，他興奮地問：「你們想要再度享受美好的時光嗎？」首次來到高雄開唱的他，直呼高雄是「很美麗的地方」。

▲紅髮艾德抵台，機場自拍、聊天狂寵粉，高雄開唱懶人包一次看。（圖／翻攝紅髮艾德IG）
▲▼紅髮艾德開唱時，一直跟歌迷保持互動。（圖／AEG提供、華納音樂提供）
▲紅髮艾德推出新專輯《Autumn Variations 深秋變奏曲》。（圖／華納音樂提供）
 
紅髮艾德還透露18歲時候在PUB唱歌，從來沒想過會到這麼遠的地方開唱，「我不會把這一切視為理所當然，謝謝你們跟我共度這個夜晚。」而在唱到〈A Team〉時，紅髮艾德興奮的要全場5.6萬粉絲「跳起來」，現場粉絲立即報以歡呼，現場還亮起一片手機燈海，非常溫馨。

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