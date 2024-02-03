INFINITE南優鉉台北演唱會請邱鋒澤唱韓文歌　2人想簽約幹大事　

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為了這次演出，邱鋒澤做足功課、努力背韓文，演出也開麥「唱真的」展現誠意，南優鉉感動表示：「請大家掌聲鼓勵一下，我在台北都沒邀請過嘉賓，但因為我很喜歡邱鋒澤，所以我就跟他說：『我演唱會想邀請你當嘉賓』，他也很爽快答應了！」
邱鋒澤立即以南優鉉的新歌《Baby Baby》歌詞「You can call me baby baby」回應南優鉉，再嘴甜表示：「因為他有很多歌我很喜歡！」南優鉉聽完相當感動說：「他其實很忙，還是撥空來這裡，用韓文背歌詞很難，還是跟我合唱《Kiss Me If You Love Me》這首歌，請大家給他很大的掌聲好嗎！其實《Kiss Me If You Love Me》是要2人合唱的，雖然我還是自己唱，但我這樣跟他一起唱，感覺很特別！」
南優鉉十分好奇邱鋒澤怎麼練韓文，邱鋒澤表示一點都不難，「當我聽到他動人的聲音，覺得很好唱，這不是客套話，這首歌我真的很喜歡，這兩週我在浴室就一直『Kiss Me If You Love Me』，很喜歡這首歌，練起來很舒服，這首歌給人很開心、很多希望，所以很開心。」
其實今晚演出表定7點開場，但邱鋒澤中午就到場彩排，他說：「很緊張，第一次見面不曉得有怎樣的感覺，一上台第一個感覺『哇他好香喔』，你的香水很香，所以唱起來也特別舒服。」結果邱鋒澤突然唱起INFINITE的招牌曲《再次回來吧》，台下歌迷反應極快，立刻應援大喊：「回來吧！回來吧！」場面逗趣歡樂。
他們也約定好再合作，南優鉉表示：「你演唱會邀請我，我會去，真的！」邱鋒澤激動大叫：「真的嗎？先把合約拿出來！我努力看看，希望我們可以合作，這只是開始，希望未來有很多交流的機會，不管是音樂、吃東西，逛街也可以找我，也可以跟我一起出去玩！」2人最後齊跳《Baby Baby》並與全場大合唱，結束合作舞台。
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