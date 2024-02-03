「愛上保育員」傳奇母鶴高齡逝世！為愛狠殺2公鶴 和他生下8寶寶
母白枕鶴「瓦奴特」（Walnut）為美國動物園內知名傳奇動物，她因為愛上人類保育員，不惜殺死2隻追求她的公鶴，還和保育員以特殊人工繁殖方式，生下8隻鶴寶寶。但園方2日不幸證實，瓦奴特已病逝，「享壽」高齡42歲。
記者賴禹妡／綜合報導
美國華府史密森尼國家動物園（Smithsonian National Park）指出，瓦奴特於2日早上出現食慾明顯下降的症狀，即使愛吃的食物也不碰，獸醫為她提供抗生素及流質食品，但瓦努特身體狀況卻持續惡化，保育員雖然立即將她送醫，但最終瓦努特仍離世。
園方透露，瓦努特死因為腎衰竭，是無可避免的老化病逝，且白枕鶴平均年齡為15歲，瓦努特42歲逝世已經算非常高齡。而瓦努特生前最傳奇的故事，就是愛上人類保育員克羅威（Chris Crowe），瓦努特在2004年遇見克羅威，她原本對於克羅威非常警惕，且領域性極強，還多次試圖攻擊克羅威，但在克羅威的努力下，瓦努特最終不僅接受他，甚至還無法自拔地愛上了他。
園方曾介紹2隻公鶴給瓦努特，試圖想替她配對，但瓦努特卻憤怒地將這2隻公鶴啄死，相反地看到克羅威時，瓦努特就會頻頻釋出善意，甚至做出求偶式，平時也只允許克羅威摸她。由於白枕鶴是瀕危物種，園方希望能生下後代，維持物種繁衍，因此決定讓克羅威做「代理孕父」，幫助瓦努特進行人工繁殖，最終瓦努特成功生下8隻鶴寶寶。