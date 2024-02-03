最硬核捐贈！美國男稱願贈送一枚「惰性核彈」 博物館一聽秒報警
即便是軍事博物館，接到這樣硬核的捐贈提議恐怕也會嚇一跳！美國俄亥俄州的一家軍事博物館，日前報警表示，有位男子自稱擁有一枚「惰性核彈（inert nuclear missile）」想要捐出來，希望警方先去確認一下是否安全。警方隨即派出拆彈小組前往男子家，證實確實僅是一枚沒有任何危險的惰性核彈。所謂惰性彈，是指沒有裝置引信、炸藥等爆裂物在其中的飛彈。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《BBC》報導，當地警方表示，該男子願意捐出來的是一枚「Douglas AIR-2 Genie」飛彈，可用來攜帶1.5 kt W25核彈頭，不過男子放在家中車庫的只是一枚惰性彈，因此不會給社區帶來任何危險。
警方發言人表示，基本上那只是一個「用來裝燃料的油箱」，拆彈小組到場後都不禁吐槽，為啥要為了這麼一塊「生鏽的金屬」大費手腳，甚至還得準備新聞稿。
Douglas AIR-2 Genie飛彈曾在冷戰時期被美國和加拿大使用，於1962年就已停產。
男子表示，這枚飛彈屬於一位已經過世的鄰居，他在買下鄰居房子的時候一併將飛彈當作古物一樣買下。男子對於博物館報警並將事情曝光到媒體上感覺有點惱火，強調自己沒有想到出於好意的捐贈會變成這樣。
警方表示，在確定該枚飛彈沒有危險，且軍方也無意要求歸還後，這枚飛彈將在修復後於軍事博物館上展出。