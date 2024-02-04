農曆新年將至！中國豬肉買氣低「攤販苦哈哈」　暴露經濟深陷困境

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另一名豬肉供應商龔誠（Gong Cheng，音譯）也陷入了困境。他表示，先前作為當地建築業和紡織業支柱的農民工大約會買1000人民幣左右的豬肉來製作香腸、準備過年。但今年他們只買了300人民幣，甚至根本沒買。
報導指出，在近幾個月來，中國的豬肉需求低迷，即使年關將近，豬肉需求仍持續疲軟。這發出了一個強烈的訊息，中國勞工的工資下降重創家庭經濟，拖累了消費價格，並導致供應過剩。
中國的豬肉消費量和豬隻產量約佔全球的一半。但根據上海JCI顧問公司的數據，中國去年豬肉消費量約減少100萬噸，減至5400萬噸。雖然降幅不大，但去年是中國疫情全面解封的第一年，民眾本應該重新開始消費之際，消費量卻異常大幅下降。
與此同時，產量正大幅增加。這加劇了中國通貨緊縮壓力。食品佔消費者物價指數（CPI）的五分之一，豬肉又是其中重要的一環。去年12月，中國CPI已連續第三個月下降，降幅還可能持續至今年。
豬肉消費的削減在低收入消費者中尤其明顯。據專門研究中國農業的諮詢公司Sitonia Consulting市場研究總監弗里德里希斯（Darin Friedrichs）表示，「如果是在上海的銀行裡工作的人，那麼他們過得很好，他們仍會出去消費」，但他表示，經濟中有很大一部分靠農民工、藍領工人消費，而在企業大幅裁員下，他們的經濟力表現不佳，「他們的日子並不好過，正在大幅削減開支。」
江蘇一名餐飲業者李福民（Li Fumin，音譯）經營著十幾家餐廳，為數以萬計的農民工提供餐食。他表示，近來顧客幾乎不點紅燒肉，只點便宜的蔬菜，「大家賺錢都很難，所以客人捨不得吃肉。」目前他已經完全停止採購牛羊等較貴的肉類。
中國近年為「把飯碗牢牢端在手上」，提升食品供應的保障，改善了養豬方式。上個月公布的數據顯示，中國2023年的豬肉產量已創下9年來新高，但消費需求持續低迷，中國當局去年被迫3度干預市場，買進豬肉作為戰略儲備以提升價格。
政策研究顧問公司 Trivium China 的農業分析師佩伊（Even Pay）指出，由於豬肉價格下降，部份豬農為了賣出較高的價格而延長豬隻飼養時間，反而導致供應增加，豬肉消費量的下降的情況下，可能造成「惡性循環」。
經濟下滑為中國小型養殖戶帶來痛苦。中國南方的豬隻選育業者盧丹（Dan Lu）表示，目前畜牧業出現巨額虧損，「這是我職業生涯中第一次經歷。」盧丹透露，在他負責的地區，約有7成小型畜牧場被迫關閉。
即使是大型生產商也難以倖免，領先的生豬養殖企業福建奧農生物科技集團表示，由於豬肉價格疲軟而持續虧損，公司可能在幾年內下市，其他生產商已被收購、或出售業務以籌集資金。