美軍猛轟敘利亞、伊拉克　伊拉克稱已造成16死：嚴重侵犯主權

美英聯手空襲青年運動　葉門36處目遭鎖定

▲美國和英國3日對葉門境內與青年運動有關的36個目標發動襲擊。(圖擷自X平台@@SamuelRoberge_)
▲美國和英國3日對葉門境內與青年運動有關的36個目標發動襲擊。(圖擷自X平台@@SamuelRoberge_)

中央廣播電臺

根據一項聯合聲明指出，美國和英國3日對葉門境內與青年運動(Houthis)有關的36個目標發動襲擊，打擊了對方埋藏的武器儲存設施、飛彈系統、發射器和其他設施，藉此回應這支伊朗支持的叛軍對紅海航運的襲擊，這些襲擊已擾亂全球貿易並危及生命。

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美國、英國和其他為這項行動提供支援的國家發表聲明說，這次的攻擊行動襲擊了葉門13處地點的36個青年運動目標，以回應青年運動持續攻擊通行紅海的國際與商業航運及海軍船隻。

路透社稍早引述3名美國官員報導，美國3日攻擊葉門境內與伊朗支持的青年運動有關的目標，這看來是繼上週末美軍受到致命襲擊後的第二天報復行動。

這些要求匿名的官員並未提供攻擊地點的進一步細節，但其中2名官員透露有數十個目標。葉門媒體則指出，葉門沿岸城市荷台達(Al Hudaydah)和首都沙那(Sanaa)受到攻擊。

青年運動控制的葉門通訊社(Yemeni News Agency，Saba)報導，美國和英國3日對塔伊茲省(Taiz)和荷台達省發動了14次襲擊。

美國2日在伊拉克和敘利亞對超過85個與伊朗革命衛隊(Islamic Revolutionary Guard Corps，IRGC)及其支持民兵有關的目標發動攻擊，據報有近40人死亡。

但在美國指控伊朗支持的武裝分子襲擊在伊拉克、敘利亞與約旦基地的美軍時，伊朗支持的葉門叛軍青年運動也一直在針對紅海的商船與軍艦發動攻擊。

控制葉門人口最稠密地區的青年運動表示，隨著以色列攻擊加薩(Gaza)，他們的襲擊是為了聲援巴勒斯坦人。

美軍過去幾週已對青年運動目標發動超過10次的攻擊，但未能阻止這個團體的攻擊。

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