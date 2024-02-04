2024立春習俗禁忌！快存168開運招財　躲春時間2H「化整年災禍」

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命理專家柯柏成表示，今年「立春」是在2月4日下午4時26分53秒交節氣，代表龍年正式展開。由於兔年閏年的關係，今年立春比除夕早，因此不用等到過年，今天立春交節氣過後，出生的新生兒就是屬龍了
🟡立春生肖
如果想生「龍寶寶」，命理專家楊登嵙解釋，生肖屬龍不是從元旦或大年初一起算，而是自「立春」2月4日下午16時28分開始生肖屬龍。
換句話說，在2024年2月4日16時28分前出生的小孩屬兔，而立春交氣氣過後誕生的則是「龍寶寶」。楊登嵙提醒，生肖命格會影響磁場，因此算八字需要正確的生日時間，因為不同生肖在取名、買房、幸運方位都有差異。
🟡2024立春禁忌
命理專家柯柏成提醒，在立春前後3天不適合參加喪禮，而喪家也不會選幾天辦告別式，傳統民俗上認為一開春就辦白事，會讓喪家整年不吉利。但如果遇到不忌諱的基督天主教信徒選在這幾天辦奠儀，建議盡量「禮到人不到」，表達情意即可。
🟡立春存168
命理專家柯柏成說，立春是二十四節氣之首，民眾都會希望開頭能有好彩頭。而立春音同「利存」，因此歷來立春都會習慣存168，在今（4）天將168元、1680元或1萬6800元，轉帳到自己最常使用的帳戶，或是把「168」現金放進自己的錢包，啟旺財運事業運一整年。
🟡2024立春開運法
命理專家楊登嵙指出，2024年歲次甲辰年，木龍年，甲為木，辰為土，水生木，「水、木」是今年開運元素。黑色屬「水」，易經數字3和8結合後，會引動「水」的無形磁場，所以將3顆、8顆黑豆分別用紅包裝起來，放在左右口袋或一起放包包內，讓新的一年好運全開。
🟡立春注意事項
命理專家柯柏成提到，「立春」是新舊年的交界點，新舊交接的混亂氣場，對部分人群有不好的影響，甚至是整年的運氣。因此在傳統習俗裡，犯太歲的人在立春這天要適當躲避，也就是俗稱的「躲春」，2024年屬「龍、狗、牛、羊、兔」生肖的人建議躲春。
躲春重要原則，便是交節氣的時辰盡量不要外出到人多的地方、不要吵架，在家安靜待著是不錯的選擇。
但若因為工作或其他緣故必須到人多的地方，可穿著紅色系列的衣著。且犯太歲的人，要避免在今天下午立春交節氣時到醫院探病，但若是要陪伴住院家人，在身上點綴一些紅色系衣物，像是圍巾、帽子都可以。
🟡犯太歲生肖「躲春」時間
命理專家楊登嵙表示，2月4日下午4時28分「立春」，這一時刻兔龍年太歲正式交接，天地陰陽磁場甚為混亂。建議在房間裡或者任何一個地方，安靜待上兩個小時左右，尤其在「立春」前後一小時，盡量不出門、不見月光，一直從新太歲出現，待到舊太歲離開，能化解一年的災禍，也是成功的「躲春」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。