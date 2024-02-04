增添年味　木柵集應廟舉辦元宵嘉年華體驗繪燈籠、扮官將首

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廟方表示，由於近年過年年味少，木柵集應廟希望能將以往家家戶戶元宵提燈籠、猜燈謎的互動，重新帶給新一代的孩子，並以此打照屬於木柵地區在地文化。
農曆初一（10日）到初五（14日）期間，木柵集應廟準備五百盞素色燈籠留置於廟內，供信徒與孩童索取彩繪，農曆初九（18日）前收件進行評比，並於元宵節（24日）當天舉行踩街遊行、猜燈謎與設計頒獎大會，歡迎各方香客與學區孩童家長共同參與。
木柵集應廟主委張敏男表示，早期孩子們元宵節會拿火把或手作燈籠四處串門子、一起玩猜燈謎，現在幾乎逐漸看不到了，才想透過活動，將以前人跟人之間的相處重新找回來。
木柵集應廟公關長張旭騰表示，除了遊行活動外，還有燈籠創作的評比與頒獎，並將優選的作品留置於廟內展示，希望家長與孩子可多來廟裡走動參與，也希望家長元宵當天可以把孩子打扮成小財神，或我國傳統特色服飾來參與活動。
畫師謝乙安表示，畫臉就像是傳統的COSPLAY，透過臉譜彩繪化身該人物，如官將首、虎將軍等。可以讓好的傳統宗教文化讓孩子了解，這是很好的現象。
木柵集應廟顧問蔡峻維表示，過去木柵地區有提燈籠、舉火把慶元宵的傳統，但隨著社會發展這樣的活動鮮少見到，希望可以藉由木柵集應廟來讓這樣人與人高度連結的活動重新回到社會當中，並以此讓舊傳統結合學區創造新文化，打造一個媲美天母萬聖節的「木柵元宵節嘉年華會」。