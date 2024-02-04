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立春節氣「3症狀」易好發！飲食、養生禁忌一次看：小心年後發胖

▲立春意味著冬天結束，春天正式到來，人體此時容易受風寒侵襲產生呼吸道症狀，如咳嗽、鼻塞、流鼻水等。（示意圖／shutterstock）
▲立春意味著冬天結束，春天正式到來，人體此時容易受風寒侵襲產生呼吸道症狀，如咳嗽、鼻塞、流鼻水等。（示意圖／shutterstock）

記者張志浩／綜合報導

今（4）日迎接一年中第一個節氣「立春」，扶原中醫診所醫師陳櫂瑔指出，立春意味著冬天結束，春天正式到來，人體此時容易受風寒侵襲產生呼吸道症狀，如咳嗽、鼻塞、流鼻水等，而面對即將到來的年假，飲食上更是要特別注意，要適時補充一些「甘味食物」、少吃多動，才能避免肝火過旺和體重狂飆。

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陳櫂瑔說明，立春的特徵是「春寒料峭、乍暖還寒」，冷熱不定的天氣型態，台灣類流感的病例高峰期大約落在立春前後，每年的1月中旬至2月左右，民眾要針對脖子、肚腹、四肢保暖，特別是老人、小孩，或短髮易受寒的族群，配合洋蔥式穿搭，避免感冒著涼，若真的不小心在早晚感受到寒意，覺得肩背、手腳發冷，可搭配薑茶或薑湯暖身，或盡快沖個熱水澡。

▲冬天、寒流、冷氣團、天氣配圖。（圖／記者葉政勳攝）
▲節氣立春時，天氣型態冷熱不定，民眾要針對脖子、肚腹、四肢特別做保暖。（圖／記者葉政勳攝）
飲食方面，春季的芽苗類食材大多都帶有發散的特性，可幫助人體發散經歷了過年山珍海味、大魚大肉之後，累積在體內的濁氣，而春季是「肝氣正旺」的季節，吃太多酸味的食物，如醋、酸梅、檸檬、橘子，容易造成情緒不穩、易怒、口乾口苦，嚴重還會有耳鳴、頭暈的症狀產生，可適時補充山藥、紅棗、黑芝麻、核桃等甘味食物緩解。

此外，年假的大魚大肉後，陳櫂瑔也分享3招甩油小撇步，協助民眾戰勝體脂肪。

1、年後減重勿過猛，要循序漸進：一個70公斤重的人，游泳半小時消耗的熱量大約300大卡，卻仍無法抵掉一份100公克的巧克力蛋糕產生的熱量。一次大量的運動，非但不能有效減重，反而更容易造成運動傷害，得不償失。

2、少吃多動減脂肪，計畫飲食不發胖：減重的過程中，熱量赤字是必要的。不同的減重飲食方法皆是透過調整熱量攝取以達到減重效果，但不必拘泥於某種飲食形式，根據每個人不同的飲食喜好、健康及接受程度，和當下的身體狀況設計長久的飲食計畫才是最重要的。

3、在中醫的觀點，肥胖常常跟「痰濕」有關，除了要注意吃進去肚子的食物外，調整體質也是減重重要的一環，痰濕體質的人常會有容易疲倦、腹脹滿、頭暈、肢體沉重、大便軟黏的症狀。日常生活中也可以搭配一些養生茶飲以及穴位按摩，幫助身體去油解膩，促進新陳代謝，調整體質。

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