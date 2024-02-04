立春節氣「3症狀」易好發！飲食、養生禁忌一次看：小心年後發胖

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飲食方面，春季的芽苗類食材大多都帶有發散的特性，可幫助人體發散經歷了過年山珍海味、大魚大肉之後，累積在體內的濁氣，而春季是「肝氣正旺」的季節，吃太多酸味的食物，如醋、酸梅、檸檬、橘子，容易造成情緒不穩、易怒、口乾口苦，嚴重還會有耳鳴、頭暈的症狀產生，可適時補充山藥、紅棗、黑芝麻、核桃等甘味食物緩解。
此外，年假的大魚大肉後，陳櫂瑔也分享3招甩油小撇步，協助民眾戰勝體脂肪。
1、年後減重勿過猛，要循序漸進：一個70公斤重的人，游泳半小時消耗的熱量大約300大卡，卻仍無法抵掉一份100公克的巧克力蛋糕產生的熱量。一次大量的運動，非但不能有效減重，反而更容易造成運動傷害，得不償失。
2、少吃多動減脂肪，計畫飲食不發胖：減重的過程中，熱量赤字是必要的。不同的減重飲食方法皆是透過調整熱量攝取以達到減重效果，但不必拘泥於某種飲食形式，根據每個人不同的飲食喜好、健康及接受程度，和當下的身體狀況設計長久的飲食計畫才是最重要的。
3、在中醫的觀點，肥胖常常跟「痰濕」有關，除了要注意吃進去肚子的食物外，調整體質也是減重重要的一環，痰濕體質的人常會有容易疲倦、腹脹滿、頭暈、肢體沉重、大便軟黏的症狀。日常生活中也可以搭配一些養生茶飲以及穴位按摩，幫助身體去油解膩，促進新陳代謝，調整體質。