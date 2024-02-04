內幕／委員會改採單一召委制！恐遭資深立委把持 綠營內部也不挺
民眾黨呼籲新國會重視國會改革，民眾黨立院黨團總召黃國昌日前喊話，委員會應尊重專業，現行的雙召委制，若分屬不同政黨，容易互相牽制，反而不利議事，應改為單一召委制度。不過據了解，2016年民進黨首度在立法院取得過半席次後，國會改革其中之一確實就是要改採單一召委制，不過最後因綠營內部多數也不支持，最後不了了之。
記者何哲欣／台北報導
《立法院各委員會組織法》是在1947年制定，不過一開始並未規定召委人數，隨著萬年國會改選，立法院修法逐漸建立制度後，1999年，當時的立委共有225人，因此明定委員會召委3人。2007年因立委席次減半，立法院又修法將召委改為2人。
2016年民進黨首度在立法院舉得過半席次，不少民進黨立委就提案國會改革，要將召委改成一人，包括顧立雄、段宜康、趙天麟、陳明文等人，民進黨立院黨團也有提黨團版本。當時國民黨立院黨團也有提案，但認為召委應維持2人，只是增加召委的資格，必須在該委員會待2年以上。
不過據了解，當年的民進黨團版本，原本是每會期可以選兩人，直接改成每年只選一人，原本各委員會可能一屆可以有16名召委，修法後只剩2名召委，許多較資淺的立委也擔心，修法後委員會容易遭資深立委把持，不見得是好事。因黨團反彈聲浪大，最後不了了之，修法進入朝野協商後就無疾而終，到了2020年，就幾乎沒有立委再提此事。