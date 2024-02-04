電話門燒不停！王鴻薇喊「戒慎恐懼」：和民眾黨合作最好公開透明
立法院正副院長選舉由「韓江配」拿下，不過這兩天綠白卻陷入「電話門」爭議。對此，國民黨立委王鴻薇今（4）日認為，未來國民黨如果要選擇和民眾黨合作，最好能夠在公開、透明的公共議題和公共法案上來做合作，否則只是用算計和鬥爭，到時國民黨一定會受傷，「所以國民黨一定要戒慎恐懼。」
記者林怡昕／台北報導
立法院正副院長選舉落幕，但綠白上演「電話門」爭議，昨再爆出閣揆之爭案外案。對此，王鴻薇表示，未來國民黨如果要選擇和民眾黨合作，自己認為要特別的小心，最好能夠在公開、透明的公共議題和公共法案上來做合作，而私下的喬人事大可不必。
至於召委的部分，王鴻薇直言，自己尊重黨團最後的決議，但是她也希望這樣子的合作，都能夠是公開和透明，而黨團能有充分討論的空間，以免從這次立法院長喬人事一路延伸，讓社會大眾留下不好的觀感。
王鴻薇強調，國民黨一定要小心，未來在立法院裡面，很多的合作，一定要開大門、走大路，否則只是用算計和鬥爭，那麼很多用密室喬來喬去，電話打來打去，簡訊傳來傳去，就會出現現在綠白電話羅生門的狀況，到時國民黨一定會受傷，所以國民黨一定要戒慎恐懼。