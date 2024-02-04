MLB／道奇Buehler確定趕不上開季！主帥喊話：他會投出精彩的一年
洛杉磯道奇（MLB）在休賽季時先是簽下自由市場史上最大咖球員大谷翔平與日籍強投山本由伸，和透過交易換來Tyler Glasnow補強先發輪值，但今（4）日大谷翔平先在球迷會上透露本季將不會登板投球，先發輪值已經確定缺少一位頂尖投手，此外自家培養的強投Walker Buehler也確定趕不上開季，但主帥Dave Roberts仍信心喊話，「相信Walker Buehler在季絕對可以投出精彩的一年。」
記者張志宇/綜合報導
Walker Buehler自2017年登上大聯盟後，生涯至今都效力於道奇，但在2022年出賽12場，交出6勝、3敗、防禦率4.02的成績後，因手肘問題選擇進行TJ手術去年整季報銷，隨著新賽季即將到來，道奇球團則宣布Walker Buehler將趕不上開季。
對於Walker Buehler將不在開季名單內，主帥Dave Roberts在今（4）日球迷會上就表示，「Dave Roberts只是會晚一點加入球隊陣容，但目前沒有復出時間表，但好消息是他的復原狀況良好，相信他在本季能投出精彩的一年。」
Walker Buehler確定不在開季先發輪值，勢必影響先發投手戰力，總管Brandon Gomes也透露，「球團持續有在追蹤Walker Buehler的近況，我們一直在討論怎樣的作法才能對球團與選手能有最好的效益，但我得說Walker Buehler在最近幾次牛棚練投中，近況十分不錯。」
Walker Buehler生涯至今為道奇出賽115場，先發上陣106場，交出46、16敗、防禦率3.02，曾在2021年為道奇先發出賽33場，交出16勝、4敗、防禦率2.47的成績，並幫助道奇拿下該年世界大賽冠軍。
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