傅崐萁拋打貪腐嗆綠「找不到人當部長」 吳思瑤：滑天下之大稽
國民黨立法院黨團總召傅崐萁昨日表示，未來會成立國會特偵組，全力推動打貪打腐、國會革新，聽證權、調查權及不得藐視國會等入法，達監督制衡目標，更嗆民進黨「找不到人當部長」。對此民進黨立委吳思瑤今（4）日表示，傅崐萁過去「花蓮王」當久了，現在想當立法院的習近平嗎？更稱有案在身的人口中說出這番話，「這是滑天下之大稽。」
記者陳威叡／台北報導
對於傅崐萁開嗆民進黨，吳思瑤表示，傅崐萁上任國民黨立院黨團總召沒幾天，屁股還沒坐熱就忘了自己是誰，新國會應當是為所當為，而不是為所欲為，傅崐萁過去「花蓮王」當久了，現在想當立法院的習近平嗎？
而傅崐萁稱「不讓民進黨家禽家畜擔任首長」，吳思瑤表示，官員當成家禽家畜，現在還要把民進黨找不到官員，要推動藐視國會罪，那是不是先推動藐視官員罪？另在國會設立特偵組，就是堂而皇之在立法院內設立小東廠，可以私設刑堂，不聽話的官員就入人於罪，這是何等的反民主、無限擴大自己的權力。
此外在國會設立聽證權涉及修憲層次，吳思瑤表示，這不是傅崐萁一人說了算，也不是國民黨說了算，且反貪腐這樣嚴肅的課題，由有案在身的傅崐萁自己口中說出，「這是滑天下之大稽。」