MLB／大谷翔平送保時捷感謝隊友讓出17號 被Kelly老婆此舉逗笑了
洛杉磯道奇（MLB）在今（4）日舉行球迷日，其中本季以7年10億美金加盟道奇的「二刀流」大谷翔平也有出席，並在接受洛杉磯媒體《SportsNet LA》訪問時，談到隊友Joe Kelly讓出背號「17號」的想法與感受，並表示，「看到Joe Kelly老婆的貼文，讓自己都開懷大笑，且很感謝Joe Kelly讓出背號。」
記者張志宇/綜合報導
道奇17號球衣的原主人為後援投手Joe Kelly，但隨著大谷翔平加盟道奇，大谷翔平也在加盟後，詢問Joe Kelly是否能讓出背號，Joe Kelly則是大方將被號讓出，且當時Joe Kelly的老婆更在社媒《X》發起「#讓大谷穿17號」的活動。
大谷翔平在獲得17號球衣後，便隨即贈送一輛保時捷給Joe Kelly的老婆，今（4）日記者會上，大谷翔平被問及此事，並透露，「Joe Kelly的老婆拍的那部影片真的很棒，我看到時都開懷大笑，此外我知道背號對球員來說十分重要，既然Joe Kelly讓出背號，自己就必須回禮表示答謝。」
對於本季的目標，大谷翔平則直言，「我知道球隊在賽季都會有起伏，我也想過若沒奪冠就是失敗的球季這件事，但由於還沒打過季後賽，想先在季後賽取得勝利，再朝著世界大賽冠軍這個目標努力，但最重要的是團隊一起享受過程。
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