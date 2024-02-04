橘子嘉年華「夜嗨祭」登場！美食、演唱會一次滿足 西門人潮擠爆
橘子集團泛娛樂盛典「2024 春季橘子嘉年華」將於今（4）日迎接最高潮「夜嗨祭」，從下午1點至晚間9點，一連8小時在西門紅樓帶來美食、音樂、文創、遊戲等多種元素結合的市集，適逢假日且天氣舒適，西門商圈中午開始就湧入眾多人潮，橘子嘉年華各攤位擠滿遊客，稍晚包括剛開完演唱會的怕胖團、未來少女、林潔心、Theseus 忒修斯都將接續上台演出。
記者張志浩／綜合報導
「橘子嘉年華 謎走西橘町」從開幕至今已舉辦將近半個月，今日來到活動最高潮「夜嗨祭」，官方在西門紅樓廣場設立多個攤位和主舞台，在原創 IP 部分， beanfun!「創作者神隊友」計畫 IP「緩緩」、「炸蝦狗狗」、「起司貝爾」在夜嗨祭「創作者市集」販售獨家周邊商品，爆紅跨域作品《人氣漫畫原子少年》也帶來限定少年立牌、飲料提袋、金屬胸章等週邊供粉絲收藏。
此外，「漫畫星」平台上超人氣作品《三個不結婚的女人》也進駐夜嗨祭舉辦限定特展，除了為粉絲示範三姊妹可鹽可甜的穿搭風格，作者日下棗也在下午1現身主舞台與粉絲互動，並舉辦首場簽書會，現場氣氛相當熱鬧。
橘子嘉年華「夜嗨祭」除了各攤會活動陸續展開外，還有精彩的 Coser 遊行活動，由知名 Coser 撒旦葉扮演《天堂M》女法師職業角色，《新楓之谷》「精靈遊俠」、「露希妲」角色都將登場，而大型活動不可缺少的美食，在「夜嗨祭」也有設立「屋台夜市」，匯集社群討論度高的酒香醬料創意漢堡「The Savory Bistro」、「蛸山家章魚燒」、「大麗士手作可麗餅」及日式道地「綺楽燒の炒麵老闆」等。
晚間重磅登場的，則是多組跨世代人氣歌手及團體，晚間6點至9點，從選秀節目《未來少女》出身的新世代人氣少女偶像團體「幽靈水晶 CRYXTAL 」、《大嘻哈時代 2》出身的創作饒舌歌手林潔心、樂團Theseus 忒修斯和怕胖團，都將在夜嗨祭登台演唱，週末不知道去哪玩的民眾，可以快出門到西門體驗橘子嘉年華。