台維斯盃網球／可惜！莊吉生、許育修1:2遭逆轉 中華隊前3點全丟
台維斯盃世界組總決賽資格賽「中法大戰」，今（4）日進行第2天的賽事，中華隊雙打組合莊吉生／許育修，對上法國5屆大滿貫冠軍馬俞（Nicolas Mahut）和瓦塞林（Edouard Roger-Vasselin）的組合，雙方人馬在激戰3盤後、在搶七中分勝負。莊吉生／許育修儘管打出亮眼發揮，但最終仍以6:3、2:6、6:7（1:7）落敗，中華隊前3點皆丟掉。
記者黃建霖/臺北報導
昨天台維斯戰績，我國兩點皆輸，所以今天的第3點有不得不贏的壓力，必須取勝才能延續戰線。而許育修和莊吉生也很爭氣，首盤率先破發取得3:1領先，並且以6:3先下一城。
次盤雙方在2:2之後，莊吉生／許育修突然出現亂流，連續丟掉4局，也讓局勢快速倒向瓦塞林／馬俞，後者以6:2扳平戰局。第三盤，瓦塞林／馬俞開始展現經驗優勢，率先完成破發，取得4:2領先。
不過莊許配沒有放棄，第9局40:30領先時，許育修回擊、莊吉生抓準機會在網前扣殺，拿下破發點，之後又穩穩保住發球局，將盤數扳成5:5。雙方隨後各自保下一個發球局，6:6進入搶七。
但瓦塞林／馬俞無愧是大滿貫級別的選手，在客場的壓力之下並無自亂陣腳，而是在搶七局重整旗鼓，率先取得5個賽點機會，最終也以7:1收下勝利。
昨天首戰，許育修擔任台灣的第一點出戰法國19歲年輕好手Luca Van Assche，經過1小時35分鐘激戰後，以兩個4:6、4:6落敗。第二點吳東霖對上世界排名第17的Adrian Mannarino，他力戰之後也很可惜未能搶下勝利，以3:6、5:7輸球。