《三個不結婚的女人》漫畫太夯！女神級作者現身西門 書迷瘋朝聖
橘子集團旗下 beanfun! 漫畫星人氣作品《三個不結婚的女人》今（4）日在西門町舉辦首場實體簽書會，超美作者日下棗老師親臨，現場湧入近百位粉絲購買實體書籍、排隊簽名，日下棗受訪表示，能在實體活動看到如此多粉絲到場，除了很開心也更有動力創作，未來希望台灣原創漫畫能被更多人看見，並透露《三個不結婚的女人》音樂劇正在籌備中，紛絲可以多多期待。
記者張志浩／綜合報導
《三個不結婚的女人》是日下棗2022年從 IG 與漫畫星同步發行的作品，目前持續連載中，日下棗用詼諧、喜劇的型態，描繪三個姐妹不想談戀愛、也不想結婚的單身日常，重新審視傳統婚戀觀卻又脫俗的劇情詮釋在社群引起大量迴響，並擄獲眾多讀者的心。
日下棗說道，《三個不結婚的女人》除了帶給讀者歡樂，也嘗試撕開「單身、不婚」在傳統會被貼上的微負面標籤，這次和橘子嘉年華合作推出首場簽書會，看見人潮湧入相當開心，也衷心感謝讀者和粉絲的支持，未來還會籌備更多實體活動和大家互動，一起聊聊對漫畫的感想，日下棗分享，2月24日她也會到台北國際書展舉辦簽書會，《三個不結婚的女人》更是在籌備音樂劇，希望粉絲們多多關注。
《三個不結婚的女人》獲得空前的成功，不過台灣原創漫畫仍常被拿來和日本漫畫做比較，日下棗則提及，進行創作到現在，當然希望台灣本土作品能被更多人看見，甚至成為像日本《鬼滅之刃》等超人氣作品，能夠代表台灣推廣到全世界。當然這還有一段路要走，但身為創作者，會持續努力不懈帶給讀者更好的作品。