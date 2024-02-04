貓派認證！王世堅曬兩貓照 暢談毛小孩經「沒抓家具反而會擔心」
回鍋立法院的新科立委王世堅，其風格犀利、有話直說且金句連發，對於黨內看不慣的事情，同樣是砲火猛烈，今（4）日則在臉書上曬貓，至今領養兩隻毛小孩，也因養貓讓家中氣氛和樂融融，更稱以前看家中家具、沙發佈滿貓抓痕會抓狂，如今沒看到愛貓磨爪反而會擔心是否生病，愛貓之情溢於言表。
記者陳威叡／台北報導
王世堅今日在臉書貼出照片曬貓，提及6年前，太太從獸醫處收養一隻體弱的貓咪，是一隻咖啡毛色的小帥貓「毛毛」。全家人都深愛著牠且用心照顧。因此一年後又接回了一隻體弱、脫毛的「小毛」，但因送醫結紮後卻不幸感染身亡，當時太太更是哭到不行。
王世堅說，後來有隻因氣管與食道過近、導致體弱不好照顧的銀白色小小貓，有人問要不要領養，後來就出現在家中叫「小小毛」，實在太可愛、太萌，女兒就稱呼「呆萌」，是家裡反應最快、動作最敏捷也最貼心的小小貓。
王世堅說，毛小孩較大的、咖啡毛色的是毛毛，6歲3個月，雄性；較小的、銀白毛色的是小小毛，4歲2個月，雌性。
王世堅表示，自己剛開始養貓時，家裹的木製家具、皮革沙發，都佈滿貓抓痕跡、無一完好，看到這景象會抓狂、無法想像。但現在如果不磨爪子，反而會擔心是不是生病了，「現在全家甘之如飴，有貓真好！」
王世堅說，養貓讓家中和樂融融，有共同的話題、責任和分工，從飲食到貓砂處理，從逗貓棒到貓屋貓床整理，「我們快樂的陪伴分工。」